Jindřichohradečtí basketbalisté odehráli velmi dramatické a zajímavé utkání 3. kola Českého poháru s pražskou Slavií, které nakonec podlehli 87:84 až v prodloužení. Zápas ztratili až v samotném závěru základní hrací doby, když hosté trojkou vyrovnali na 83:83 a střetnutí tak poslali do nastaveného času.

Velmi dobré utkání se smolnou koncovkou odehráli jindřichohradečtí basketbalisté, kteří v 3. kole Českého poháru podlehli pražské Slavii 87:94 v prodloužení. | Foto: Lukáš Šamal

Prvoligoví Jihočeši odehráli s účastníkem nejvyšší soutěže více než vyrovnanou partii, v jejímž závěru doplatili především na svou nezkušenost, jak ostatně konstatoval i trenér GBA Lions Andrej Červenka.

„Utkání se určitě nehodnotí lehce. Za mě jsme si vítězství zasloužili, bohužel pro nás jsme nezvládli závěrečných třicet vteřin základní hrací doby. Ať už to byla lehká ztráta nebo neproměněné trestné hody. A hlavně herní a možná i taktická nevyzrálost. Určitě musím vyzdvihnout nastavení týmu a přístup hráčů, po většinu utkání i hodně vysokou taktickou vyspělost na obranné půlce a schopnost reagovat na změny během utkání. V útoku jsme hráli s lehkostí, většinu zápasu jsme opravdu dělali velmi dobrá rozhodnutí. Hráči byli agresivní a snažili se ukázat svůj potenciál, který v nich jednoznačně je. Zlomovým momentem zřejmě byla půlka třetí čtvrtiny, kdy za stavu plus deset pro nás soupeř přešel do zónové obrany a my místo toho, abychom pokračovali v tom, co jsme dělali po většinu utkání, kdy jsme hráli rychle, s lehkostí, posouvali míč, hledali otevřené střelce, tak jsme se zalekli a nechali jsme Slavii vrátit se do utkání. Závěr jsme nezvládli, ale pozitivum určitě je ten zlepšený herní projev. Energie v hale byla citelná a hlavně viditelná. Tohle je něco, co, navzdory tomu, že končíme v poháru, nás musí zdobit po zbytek sezony,“ uvedl jindřichohradecký kouč.

Jeho tým čeká další utkání v I. lize už v neděli 3. prosince, kdy ve své hale přivítá béčko pražského USK.