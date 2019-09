V mistrovství Čech juniorek v Kolíně skončily VS Tábor deváté. Druhý nejlepší jihočeský trojskok sezóny předvedla Lenka Zykánová se 11,13 metru. Z dalších výkonů: 100 m 11. Tereza Kršová 13,21, 400 m 11. Lucie Šiková 67,13, 800 m 8. Barbora Hesová 2:21,28, 100 přek. 10. Lenka Zykánová 16,08, 400 přek. 14. Pavla Basíková 71,68, 4x100 m 13. VS 53,82, výška 4. Julie Kotalíková 157, 7. Monika Kopecká 153, dálka 10. Kršová 487, 13. Hesová 484, trojskok 11. Basíková 9,21, disk 10. Adéla Škrdletová 26,34, kladivo 11. Škrdletová 23,32.

KP: 100 m Radek Markvart (Ves) 11,68, Pavla Molíková (Mil) 13,21, Kateřina Strusková 13,34, Nela Šteierová (Čéč) 13,37, 200 m Marek Krňanský (NV) 23,78, Markvart 24,24, Šteierová 27,06, 800 m Kristýna Dvořáková (JH) 2:32,35, Bára Kurzová (14, NV) 2:33,79, 1500 m mimo Jakub Budil 4:17,81, Šimon Michálek (14, NV) 4:37,06, Linda Polívková (Blat) 5:41,73, 100 přek. Kateřina Strusková (Čéč) 17,53, 4x100 m Čéčova 53,22, výška mimo Š. Pokorný (Mil.) 183, Matěj Bína (Be) 180 – zlepšení o 10 cm, Markéta Lišková (Ves) 147, tyč Miroslav Zimund 308 – šestý v kraji, Ilona Kundrátová (oba NV) 228 – šestá, dálka Zbyněk Zeman (JH) 591, Molíková 500, Lucie Čermáková (Čéč) 486, Lišková (Ves) 486, koule Kamila Kůtová (17, ČZ) 10,79 - pátá, Jan Hubka (Be) 12,73, Adam Zeman (JH) 12,53 – zlepšení o metr, čtvrtý v kraji, disk Simona Kršíková (Čéč) 26,35, Hubka 35,46 – čtvrtý, Zeman 33,13, muži: JH 111, NV 108, Veselí 104, ČD 101, ženy: Čéčova 165, NV 116, Milevsko 108, Veselí 96.

Výsledky mladšího žactva: 60 m Vojtěch Maloň 8,13 – druhý v kraji, Ondřej Kroupa 8,30, Magdalena Frydrychová (všichni Sok) 8,47, 150 m Maloň 19,88 (protivítr 2,8), Ema Šefránková (ČZ) 20,06 – letos nejlepší v kraji, Tereza Dočkalová (JH) 20,96, 800 m Petr Mach (NV) 2:37,03, Tereza Řádová (JH) 2:34,46, 1500 m Jakub Janda (Sok) 5:07,12 – nejl. v kraji, Adéla Štefanová (12, Ves) 5:21,42 – nejl. v kraji, 60 přek. Michal Rada (Sok) 9,84, Marek Kuna (ČD) 9,85 – druhý, Janda 9,90 – třetí, Adriana Holušová (VS) 10,16, 4x60 m Sokol 33,92, JH 34,60, výška Kuna 153, Barbora Kubánková (Sok) 150, dálka Rada 496, Šefránková 494, koule Barbora Levá 11,28 – nejl. v kraji, Veronika Divišová (obě Bl) 11,09 – druhá, oštěp Kubánková 31,88, mimo Adrian Sivák (Chyš) 28,52, chlapci: Sokol 150, VS 143, Čéčova 65, děvčata: Sokol 142, VS 129, JH 83.