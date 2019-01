České Budějovice – Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za letošní rok se stal letecký akrobat Martin Šonka a v kolektivech obhájili loňské prvenství volejbalisté Jihostroje ČB. Do Síně slávy byl uveden volejbalista Milan Čuda.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská při vyhlášení desítky nejlepších jihočeských sportovců roku 2017 v rozhovoru s Arnoštem Petráčkem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Výsledky 53. ročníku tradiční ankety Deníku jižní Čechy, Jihočeského kraje a Krajského sdružení České unie sportu byly ve středu slavnostně vyhlášeny v Domě kultury Metropol v Č. Budějovicích.



Letecký akrobat Martin Šonka prvenstvím v anketě navázal na svůj předloňský primát, loni skončil druhý za krasobruslařem Martinem Bidařem. V letošní anketě skončil na druhé příčce volejbalista Martin Kryštof a třetí stupínek obsadila kanoistka Anežka Paloudová.



V uplynulých dvaapadesáti ročnících naší ankety pětkrát zvítězil hokejista Miroslav Dvořák, čtyřikrát vodní slalomářka Ludmila Polesná a letecký akrobat Petr Jirmus, třikrát vyhráli hokejista Jaroslav Pouzar, fotbalista Karel Poborský a krasobruslař Tomáš Verner, dvakrát cyklokrosař Karel Camrda, lyžařka Kateřina Neumannová a hokejista Jakub Kovář, jednou získali primát volejbalisté Antonín Procházka, Jiří Popelka, Ondřej Hudeček a Filip Habr, hokejisté Václav Mařík, Jiří Lála, Petr Bříza, Tomáš Jelínek, Roman Horák, Radek Bělohlav, Václav Prospal, Radek Ťoupal a Radek Martínek, motocykloví silničáři Bohumil Staša st., Jaroslav Huleš a Jakub Smrž, vodní slalomáři Petr Sodomka a Karel Třešňák, parašutista Ján Šofránek, fotbalisté Ladislav Fujdiar a Martin Vozábal, letecký akrobat Martin Šonka a krasobruslař Martin Bidař.



Jihočeskými handicapovanými sportovci roku 2017 byli vyhlášeni Arnošt Petráček (Plavání ČB), atlet Martin Dvořák (VS Tábor) a jachtař Daniel Bína (Včelná).



V kategorii Objev roku nejvíce hlasů dostali kanoista Vojtěch Skořepa (Vltava Č. Krumlov), atlet Tomáš Kratochvíl (Sokol ČB) a volejbalista Marek Šotola (Jihostroj ČB).



Do Síně slávy jihočeského sportu po Jaroslavu Pouzarovi, Josefu Němcovi, Karlu Mejtovi, Bohumilu Stašovi, Jiřím Lálovi, Janu Jindrovi, Františku Vacovském, Antonínu Procházkovi, Karlu Poborském a Vladimíru Caldrovi byl včera uveden Milan Čuda, stříbrný volejbalista z OH 1964 v Toku.



Hvězdou Deníku byl hlasy čtenářů našeho listu zvolen brankář hokejistů ČEZ Motoru ČB Petr Kváča.

Zvláštní cenu organizátorů ankety obdržel dlouholetý sportovní fotoreportér Jan Škrle, jehož snímky už více než půl století vycházejí prakticky denně na sportovních stránkách našeho listu.



ELITNÍ DESÍTKA 2017

1. Martin ŠONKA (letecká akrobacie, Aero Tábor)

stříbrný na mistrovství světa v letecké akrobacii, druhé místo ve světové soutěži Red Bull Air Race



2. Martin KRYŠTOF (volejbal, Jihostroj ČB)

nejlepší hráč národního týmu, čtvrtfinalisty mistrovstí Evropy, opora Jihostroje při zisku titulu klubového mistra ČR



3. Anežka PALOUDOVÁ (kanoistika, Vltava ČK)

mistryně světa ve sprintu deblů na divoké vodě spolu s Marií Němcovou, mistryně ČR



4. Pavla SCHORNÁ (biatlon, KB Staré Město)

mistryně světa v Target sprintu v mix štafetě, dvojnásobná mistryně ČR v letním biatlonu



5. Petr KVÁČA (hokej, ČEZ Motor Č. Budějovice)

brankář české dvacítky na MS U20, v klubu přispěl Motoru k titulu vítěze I. ligy 2017



6. Martin BIDAŘ (krasobruslení, BK Č. Bud.)

český reprezentant, spolu s Annou Duškovou byli čtrnáctí na MS v Helsinkách a sedmí na mistrovství Evropy v Ostravě, v olympijské kvalifikaci v Oberstdorfu vyjeli účast na OH



7. Roman ČASTORAL (motorismus, Katovice)

vítěz šampionátu FIA zóny Střední Evropy a mezinárodní mistr ČR v rallyecrossu



8. David ZADÁK (horská kola, ČS Vimperk)

stříbrný v závodě světové juniorské série ve Švýcarsku, mistr ČR v kategorii MTB juniorů



9. Antonín HALEŠ (kanostika, Vltava ČK)

bronzový na mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě a mistr Evropy v družstvech, člen stříbrného týmu na MS sjezd družstev



10. Jindřich STANĚK (fotbal, Dynamo ČB)

brankář národního týmu do 21 let a jeho opora v kvalifikaci o mistrovství Evropy U21



NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY 2017

1. Jihostroj České Budějovice (volejbal)

mistr České republiky, účastník Ligy mistrů



2. ČEZ Motor České Budějovice (hokej)

vítěz I. WSM ligy, účastník baráže o extraligu, aktuálně lídr nového ročníku I. ligy



3. HBC Strakonice 1921 (házená)

vítěz první ligy mužů, postup do extraligy



Krásný a příjemný večer

Výsledky 53. ročníku tradiční ankety o desítku nejlepších jihočeských sportovců roku Deník přinesl již ve čtvrtek, dnes se ke slavnostnímu vyhlášení vracíme několika postřehy.



Potěšila účast představitelů veřejného života jižních Čech. „Byl to krásný a příjemný večer. Všichni se vždycky na něj velice těšíme,“ vyzdvihla na závěr jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která ve svém úvodním vystoupení podtrhla, proč Krajský úřad anketu podporuje: „Kde jinde hledat vzory pro mládež?“



Večer to skutečně byl velice příjemný a bylo znát, že vyhodnocení sportovci si účasti v elitní desítce považují. Vítěz ankety Martin Šonka, jenž o prvenství ve světové soutěži Red Bull Air Race o chloupek přišel až v posledním závodě, měl vysvětlení po ruce: „Já poslední let trošku pokazil, nicméně nerozumím, jak to mohl ten Japonec tak zaletět. Zřejmě si dal obzvláště dobré saké…“



Do Síně slávy jihočeského sportu byl uveden bývalý volejbalista Milan Čuda (foto v kroužku), stříbrný z OH 1964 z Tokia. „Nevím, zda si poctu vůbec zasloužím, na jih Čech jsem totiž přišel jako naplavenina z Prahy,“ rozjímal na pódiu, pak ale mávl rukou: „Příští rok budu v Budějovicích už padesát let, tak snad mě Jihočeši mezi sebe už vzali,“ zadoufal. „Nicméně za legendu se nepovažuji, jsem normální spokojený důchodce…“ dodal.



Ceny na pódiu vedle hejtmanky a jejích náměstků předávali i bývalí jihočeští olympionici, mezi něž zavítala i písecká rodačka Kateřina Neumannová, dvojnásobná držitelka titulu jihočeský Sportovec roku z let 91 a 92. Na pódiu olympijská vítězka z Turína dostala také dotaz, zda si někdy nechtěla zkusit teď tak populární biatlon: „Když mně připadá přirozenější na lyžích běhat bez flinty,“ usmála se.