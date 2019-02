Jindřichv Hradec – Ani po předposlední královské etapě z Třeboně do Kaplice nebylo o vítězi pětietapového cyklistického závodu Okolo jižních Čech zdaleka rozhodnuto.

TRIO nejlepších v konečném pořadí. Zleva druhý Dán Emil Nygaard Vinjebo (Giant Castelli), vítězný Josef Černý (Elkov Author) a Slovinec Rok Korošec (Amplatz BMC). | Foto: Jaroslav Svoboda

V předchozí etapě z Českých Velenic do Nové Bystřice si žlutý dres vybojoval Josef Černý z Elkov Author a ani v kopcovité etapě s cílem na kaplickém náměstí ho soupeři z trička pro nejlepšího jezdce nevysvlékli.



Náročný terén a sobotní chladné počasí řádně prověřily připravenost závodníků. Startovní pole se v průběhu závodu roztrhalo do několika početnějších skupin a na čele se usadila osmnáctka cyklistů, ve které nechyběl ani Černý.



Tato skupina dojela pohromadě až do cíle a vítězem etapy se stal švýcarský jezdec Patrik Schelling ze stáje Vorarlberg.



„Etapa byla dlouhá, naštěstí ale nepršelo. Jen v horách byla trochu mlha, ale nebylo to tak hrozné. Právě v horách se naše skupina utrhla, a protože jsme dobře spolupracovali, dotáhli jsme to společně až do cíle,“ popsal královskou etapu Josef Černý, jenž závod dokončil na pěkném šestém místě.



Za zhruba minutu a půl dorazila do cíle další velká skupina, v níž nechyběli velcí soupeři českého reprezentanta Gian Friesecke a Jan Willem Van Ship. Josef Černý uhájil žlutý dres, ovšem před rozhodující nedělní etapou si stále dělalo naděje na celkové vítězství reálně téměř čtyřicet jezdců.

Vedoucího Černého a čtyřicátého Markuse Eibeggera dělily v průběžném pořadí necelé čtyři minuty.



Jeden z hlavních konkurentů českého reprezentanta Emil Nygaard Vinjebo z Dánska po předposlední etapě řekl: „Od prvního kilometru jsem jel na plný plyn a snažil se Josefa Černého v kopcích utrhnout. On byl ale hodně silný. Vyhoupl jsem se však na celkové druhé místo a jsem moc spokojený.“



Poslední etapa z Dačic do Jindřichova Hradce tedy slibovala pořádné drama a to se naplnilo. Únik dvojice Mateusz Komar a Fabian Lienhard hlavní pole zlikvidovalo až v ulicích Jindřichova Hradce.

Bylo jasné, že o celkovém vítězi se rozhodne mezi Černým a Dánem Vinjebem.



Etapu vyhrál jiný dánský závodník Casper Von Folsach. Josef Černý dojel v těsném závěsu na stříbrné pozici a stal se tak celkovým vítězem cyklistického závodu Okolo jižních Čech.