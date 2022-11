Nová Včelnice – Dačice E 5:1 (1718:1550)

Body: Dvořák 440, Hembera 440, Neugebauer 440, Tyšerová 398 – Doležal 457, Náměstek 382, Musil 364, Hron 347.

Slavonice C – Nová Bystřice C 2:4 (1592:1607)

Body: Kubeš 431, Fiala 396, Smažil (od 65. hodu Běhůnek) 384, Kvapilová 381 – Budoš 432, Budočová 401, Stránská 388, Pýchová 386.

Slovan J. Hradec B – Lomnice nad Lužnicí B odloženo

Pořadí jednotlivců (průměr bodů):

1. Matyáš Doležal (Dačice F) 438, 2. Ondřej Kubeš (Slavonice C) 436, 3. Matěj Budoš (N. Bystřice C) 431, 4. Martin Fiala (Slavonice C) 422,5, 5. Marie Škodová (J. Hradec B) 406, 6. Radka Burianová (Kunžak C) 405,75, 7. Marie Budošová (N. Bystřice C) 405, 8. Jiří Hembera (N. Včelnice B) 403,25, 9. Lucie Kvapilová (Slavonice C) 401,83, 10. Lukáš Přikryl (Dačice F) 399.

Program 6. kola (čtvrtek 24. listopadu):

Lomnice B – Dačice F (17.30), Slovan J. Hradec B – Slavonice C (17.30), N. Bystřice C – Kunžak C (19).

Okresní přebor družstev

1. Jiskra Nová Bystřice C 4 4 0 0 21.0:3.0 21.5:10.5 1613 8

2. Sokol Slavonice C 4 2 0 2 12.5:11.5 17.0:15.0 1598 4

3. TJ Kunžak C 4 2 0 2 10.0:14.0 17.0:15.0 1517 4

4. Nová Včelnice B 5 2 0 3 15.0:15.0 18.0:22.0 1556 4

5. Centropen Dačice F 5 2 0 3 14.5:15.5 20.5:19.5 1542 4

6. Tatran Lomnice nad Lužnicí B 3 1 0 2 6.0:12.0 10.0:14.0 1356 2

7. Slovan Jindřichův Hradec B 3 1 0 2 5.0:13.0 8.0:16.0 1494