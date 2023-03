Kuželkářský okresní přebor družstev měl na programu předposlední 13. kolo. Po něm je jasné, že z titulu přeborníka Jindřichohradecka se radují hráči novobystřického céčka, kteří své postavení potvrdili v Kunžaku, kde domácímu týmu nadělili „kanára“.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Zároveň hráči Jiskry počtem 1643 sražených kuželek dosáhli nejlepšího výkonu kola. V dalším zápase Slavonice porazily béčko hradeckého Slovanu a Dačice F ve svém závěrečném vystoupení v tomto ročníku zdolaly Lomnici.

Poslední kolo ještě může zamíchat pořadím na třetím a posledním místě. O udržení třetí příčky svedou boj hráči Slavonic na lomnické kuželně. A kdo skončí úplně na chvostu tabulky, odhalí zápas v Jindřichově Hradci, který přivítá Kunžak. Slovan ještě v případě vítězství a podle výsledku utkání v Lomnici může pomýšlet i na čtvrtou příčku.

Kunžak C – Nová Bystřice C 0:6 (1541:1643)

Body: Chramostová 411, Burianová 383, Kudrnová 378, Vilímková 369 – Budoš 434, Pýchová 423, Budošová 402, Mol 384.

Dačice F – Lomnice nad Lužnicí B 4:2 (1576:1510)

Body: Macků 411, Musil 406, Kopečná 381, Náměstek 378 – Suchý 436, Faktor 381, Zákostelecký 380, Mikeš 313.

Slavonice C – Slovan J. Hradec B 5:1 (1636:1544)

Body: Matoušková 440, Běhůnek 416, Fiala 409, Drobiličová 371 – Novák 412, Koros 404, Škodová 377, Pudilová 351.

Program 14. kola (čtvrtek 16. března)

Lomnice B – Slavonice C, Slovan J. Hradec B – Kunžak C (oba 17.30), N. Bystřice C – N. Včelnice B (19)

Nejlepší jednotlivci (průměr bodů)

1. Matěj Budoš (N. Bystřice C) 433.07

2. Ondřej Kubeš (Slavonice C) 427.75

3. Stanislav Neugebauer (N. Včelnice B) 409.23

4. Radka Burianová (Kunžak C) 402.94

5. Jiří Hembera (N. Včelnice B) 401.56

6. Jan Mol (N. Bystřice C) 400.60

7. Lukáš Přikryl (Dačice F) 397.50

8. Veronika Pýchová (N. Bystřice C) 394.29

9. Stanislav Koros (Slovan JH B) 392.37

10. Marta Budošová (N. Bystřice C) 390.50

Okresní přebor družstev

1. Jiskra Nová Bystřice C 11 9 0 2 47.0:19.0 53.0:35.0 1590 18

2. TJ Nová Včelnice B 11 7 0 4 42.5:23.5 51.0:37.0 1580 14

3. Sokol Slavonice C 11 5 0 6 32.0:34.0 44.0:44.0 1522 10

4. Tatran Lomnice nad Lužnicí B 11 5 0 6 29.0:37.0 39.0:49.0 1445 10

5. Centropen Dačice F 12 5 0 7 33.0:39.0 46.5:49.5 1503 10

6. Slovan Jindřichův Hradec B 11 4 0 7 27.5:38.5 37.5:50.5 1457 8

7. TJ Kunžak C 11 4 0 7 23.0:43.0 41.0:47.0 1513 8