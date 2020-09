České Budějovice – Nedělní druhé kolo KP družstev v Nové Včelnici přineslo řadu osobních rekordů.

Start stovky v Linci. | Foto: Deník/OÖN/gepa

Z výkonů včetně závodníků mimo soutěž – ml. žactvo: 60 m Jonáš Böhm (JH) 7,97, Jan Čoka (Čéč) 8,28, Lucie Bahenská (Sok) 8,29, Kateřina Hlaváčová (Čéč) 8,35, Lucie Chmátalová (VS) 8,37, 150 m Böhm 18,29, Michal Rada (Sok) 19,53, Čoka 19,54, Ema Šefránková (ČZ) 19,24, Bahenská 19,85, Nina Radová (Sok) 20,56, 800 m Adam Kvasnička (Čéč) 2:38,26, Adam Fišer (Sok) 2:38,95, Matěj Šíma (NV) 2:39,42, Adéla Holubová (Sok) 2:20,96, Veronika Řepová (JH) 2:32,79, 1500 m Filip Toul (ČD) 5:25,98, Adéla Štefanová (13, Veselí) 5:00,54 – letos druhá žena v kraji, 60 přek. Rada 9,40, René Steinke (VS) 9,60, Michaela Běhounková (VS) 9,91, Chmátalová 9,94, Nela Šebestová (PT) 10,00, výška Steinke 155, Tereza Čápová (VS) 144, dálka Rada 575, Radová (Sok) 511, koule Kristýna Novotná (NV) 11,01, Čoka 11,40, oštěp Lucie Ježková (Sok) 29,25, Steinke 40,35. Družstva – chlapci: Sokol 146, VS 88, Čéčova 80, děvčata Sokol 135, VS 132, NV 82, atd.