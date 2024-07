Házenkáři ve Strakonicích prožívají těžké časy. Společně s nimi i jejich fanoušci. Oslovili jsme jihočeské legendární házenkáře. Jiřího Homolku, který patří do party slavné Dukly Praha . "Extraliga stojí peníze," říká hráč, kterému kamarádi říkají Kapr. Proč? Protože pochází z Třeboně. Homolkův pohled je dost podobný i na třeboňskou házenou, kde hrávala nejvyšší soutěž. "Nejsou lidi, nerodí se v dorostu žádní hráči, z ostatních měst se to nekupuje, nejsou na to peníze. Házená je prostě v úpadku."