Vedete tabulku, v posledních čtyřech kolech jste ale ztratili sedm bodů. Jaká v týmu panuje nálada?

Je dobrá. Samozřejmě si uvědomujeme, že poslední výkony nebyly optimální. S určitou stagnací bojujeme tréninkovou pílí a brzy chceme být zase v takové pohodě, jakou jsme měli do Vánoc.

Kam řadíte úspěch v Českém poháru?

Jde o jeden z vrcholů sezony, ukáže se v něm naše síla. Samozřejmě ne úplně průkazně. Hraje se na jedno vítězství, což je sice atraktivní, ale na druhou stranu méně spravedlivé než play-off extraligy.



V semifinále se utkáte s Libercem. Co o něm víte?

Musíme se připravit na obrovskou útočnou sílu a na nejlepšího univerzála v extralize Jana Štokra. Rozhodne servis, což je alfa a omega volejbalu. Kdo koho odtlačí od sítě, zvítězí.



S Janem Štokrem se dobře znáte. Proběhne mezi vámi hecování?

Pozdravíme se, určitě bude čas i na nějaké popovídání. Týmy se potkají při trénincích v hale. Hecování ale neproběhne, na nějaké špičkování mám Honzu příliš rád. (směje se)



Jak moc je důležitý pro projev Dukly?

Pro Liberec je naprosto nejdůležitější, s Honzou výkony Dukly stoupají a padají. Je chytrý a stabilní. Záleží, jaký bude mít den. Tlak na něj nemá vliv, a když, tak spíš pozitivní. Důkazem je i to, že na klubové scéně všechno vyhrál. Zastavit ho nebude lehké, ale dá se to.



Koho favorizujete z druhé dvojice?

Těžko říct, oba týmy těsně před skončení přestupního období posilovaly. Karlovarsko přivedlo smečaře Lukasze Wiese a Kladno ruského bijce Sergeje Baranova. Nedokážu odhadnout, kdo bude lepší. O něco více favorizuji Karlovarsko, Kladno ale naposledy porazilo Liberec. Stejně jako u nás je to padesát na padesát.



Kutná Hora není volejbalovým městem. Co říkáte rozhodnutí hrát tam Final four?

Podmínky budou pro všechny stejné. Nikdo v hale nebude trénovat více či méně. Svaz se snaží o propagaci volejbalu, a to je správná cesta. Jedině tak se pro něj lidé nadchnou a děti o něj projeví zájem. Očekávám pořádný rambajs. Věřím, že půjde o svátek volejbalu.

Očima soupeře – Jana Štokra:

„Martin je stěžejním hráčem Budějovic, nejlepším liberem extraligy. Coby zkušený volejbalista si umí srovnat okolí. Má kvalitní příjem, je dobrý v poli, dokáže všechno organizovat. A hlavně – nebojí se vzít zodpovědnost na sebe.“