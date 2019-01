Jindřichův Hradec – Basketbalisté Lions učinili další výrazný krok k účasti v play off nejvyšší soutěže. Na domácí palubovce ve 40. kole Kooperativa NBL v dramatické bitvě porazili Ústí nad Labem 83:80 a nad tímto soupeřem si připsali první výhru v sezoně.

Adrian Melski (vpravo) v souboji s ústeckým Willamem Burnatowskim. | Foto: Jan Oliva

Nutno podotknout, že se jim to povedlo v nejdůležitější fázi sezony. Hradec i nadále zůstává na osmé příčce tabulky, ale v počtu výher se už dotáhl na sedmou Ostravu a hlavně udržel na distanc devátý Kolín.

Ústecká Sluneta není právě oblíbeným protivníkem Lvů. V této sezoně s Pandami třikrát prohráli, když ani jeden z těchto vzájemných zápasů jindřichohradecký tým nezvládl v defenzivě. Čtvrtý duel nevypadal v úvodní čtvrtině také nikterak dobře. Lions sice do páté minuty vedli, ale chybami se o náskok připravili a Ústí po prvním dějství mělo šest bodů k dobru. Nutno dodat, že střelecky nedominoval žádný celek.



V druhé čtvrtině se začal projevovat fakt, že hosté na jih Čech přijeli pouze s jedním rozehrávačem, a sice Kanaďanem Hernstem Larochem. Druhá alternativa na tento post zůstala doma s horečkami, zkrátka Michal Čarnecký chyběl Slunetě hodně. Unavený Laroche často nepřesně rozdával přihrávky a koš netrefoval vůbec. Ústí v druhé periodě bodovalo jen třikrát ze hry. Naopak Lvům se dařilo chodit do rychlých protiútoků, ze kterých získávali snadné koše.



Vynikající byl hlavně Brison White, k němu se přidal Pavel Novák. Oba svými smečemi dostali diváky do varu. Hlavně Whiteovo zakončení si říká o zařazení mezi koše 40. kola. Důležité body dával Donald Robinson, po jeho trefě měli Lions zaslouženě až desetibodový náskok – 42:32.



Do třetího kvartálu si domácí celek přinesl čest bodů k dobru, přičemž na vývoj zápasu obě mužstva zareagovala zpřísněním obrany. Zprvu to neslo úspěch Severočechům, kteří se dvakrát dotáhli na rozdíl jediného bodu (25. – 49:48, 27. – 51:50), ale závěrečný úsek 3:35 min. třetí čtvrtiny Lvi vyhráli 8:0.



Devět bodů náskoku před čtvrtou periodou bylo nadějných, avšak o výhru museli domácí basketbalisté ještě tuze bojovat. O jejich body se staral především Stanislav Zuzák, po jeho zásazích měl Hradec dvakrát tucet navíc (31. – 62:50, 36. – 71:59), ale hosté zbraně nesložili. Pálili odevšad a trefovali, a to hlavně Laroche a Clayton Vette. Díky nim Pandy snížily 20 vteřin před koncem až na rozdíl tří bodů.



Domácí celek ovšem kontroval Robinsonovou šestkou, Zuzákovým ziskem a dvěma Novákovými trestnými hody, takže vítězství po právu zůstalo u Vajgaru.



Martin Stavěl, trenér Ústí nad Labem: „Důvody naší prohry vidím v tom, že jsme nedokázali eliminovat útočný doskok soupeře a také v tom, že jsme dělali hloupé chyby, z toho náš rozehrávač Laroche měl devět ztrát, což beru za rovnocennou příčinu porážky spolu s doskakováním. Několikrát jsme se vrátili do zápasu, ale pak jsme nedokázali proměnit jednoduché otevřené střely. Vzápětí soupeř kontroval hrou jeden na jednoho v podání Robinsona a Autreyho, ti náš nápor odrazili."



Karel Forejt, trenér Lions: „Jsem rád za tuhle výhru nad soupeřem, který nám nesedí. Myslel jsem, že koncovku zvládneme v klidu, ale Ústí z ní ještě udělalo drama. Zbytečně jsme uspěchali několik akcí, čímž jsme soupeři pomáhali, aby držel vyrovnané skóre. Nejsem spokojený s úspěšností střelby, už poněkolikáté v domácí hale trefujeme trestné hody hůř než protivník. Stejné je to i celkově, takhle si to v domácím prostředí nepředstavuji. Jsem spokojený se zlepšením obranné hry rozehrávačů. V posledních zápasech to bylo z jejich strany špatné."



Základní část nejvyšší soutěže finišuje v rychlém tempu, a tak Lions další důležité utkání čeká již ve středu, kdy se představí na palubovce USK Praha (18).

J. HRADEC – ÚSTÍ NAD LABEM 83:80 (18:24, 44:38, 59:50)

Sestavy a body: Robinson 20, Zuzák 19, Novák 17, White 12, Vošlajer 6, Autrey 6, Fait 2, Melski 1 – Laroche 25, Vette 21, Burnatowski 15, Pecka 9, Alič 7, Jiříček 2, Žampach 1, Bejček. Trestné hody: 24/18:26/22. Trojky: 5:6. Fauly: 20:20.

5 osobních chyb: 0:2 (38. Pecka, 40. Burnatowski). Nejlepší hráč: Pavel Novák (JH). Rozhodčí: Matějek – Vondráček – Heinrich. Diváci: 800.

Autor: Roman Pišný