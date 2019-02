Jindřichův Hradec – V závěrečném utkání Kooperativa NBL porazili jindřichohradečtí basketbalisté Ostravu 88:69.

Poslední utkání ve své profesionální kariéře v nejvyšší soutěži odehrál Tomáš Šustek. | Foto: Lukáš Šamal

Sezonu tak zakončili s bilancí 15 výher a 23 porážek a účast v dalším ročníku si zajistili již tři kola před koncem skupiny play out.



Lions už nepostavili Američany Terrella Lipkinse, Malcolma Brookse a Ryana Cantyho, kteří se vrátili za oceán. Nenastoupil ani Stanislav Zuzák. Hosté neměli Deshawna Paintera, jenž též odletěl domů do USA. Navíc Petra Bohačíka na palubovku nepustila bolavá achilovka. Ostrava tak nastoupila jen se sedmi hráči. V první čtvrtině vypadala, že zápas zabalila již při cestě na jih Čech. Důrazná hra Lvů jí nechutnala, nenašla nikoho, kdo by se chtěl prát ve vymezeném území a nikoho, kdo by předvedl rychlejší pohyb. Pod koši vládl britský pivotman Chris Tawiah. Po úvodní periodě měl na kontu 9 bodů a 6 doskoků. V obou parametrech víc než všichni hráči Nové huti dohromady.

Jihočechům v prvním kvartálu nevycházela střelba z pole (30%), zato nemilosrdně trestali fauly Ostravy, jež jich vyrobila 9. Ze šestek byli domácí basketbalisté neomylní. Sami za 10 minut udělali dvě osobní chyby. Ztratili jediný míč, Ostrava 6. Vedení domácích patnáctibodovým rozdílem bylo k hostům ještě milosrdné. Ve druhé čtvrtině se Nové huti rozehráli Malcolm Canada a Viktor Bratčenkov, ale jen dokázali udržovat zhruba konstantní ztrátu. Na víc Ostrava neměla. Lvi chtěli v posledním zápasu sezony uspět, což bylo vidět na každém z nich. Ve druhé čtvrtině pokračoval v exhibici Tawiah, jenž smečoval třikrát během 75 vteřin. Trefoval se každý, kdo byl v domácím dresu na hřišti. Trojku zaznamenali Theodor Dlugoš, Jakub Novák, Dalibor Fait, svůj druhý koš v sezoně dal Štěpán Fical. Po první půli byl náskok domácích dvacetibodový.V nástupu do druhého poločasu se vedení Hradce o něco snížilo (23.- 54:40), ale Fait se Šoulou žádné zdramatizování nedovolili. K nim se přesnými trojkovými střelami připojili Vojtěch Novák a Lukáš Stegbauer, takže odstup byl brzy zase více než dvacetibodový (30. – 74:50). Poslední kvartál se už jen dohrával, hosté kupili ztráty, celkem jich udělali 24! Lvi se jejich hře v závěru bohužel přizpůsobili. Vyčníval jen Tawiah, který dosáhl double-double (26 bodů + 16 doskoků). S ratingem 42 (3 získané míče, 1 blok, 4 získané fauly, 1 asistence) se zařadil na 6. místo celé soutěži.Potřebné je ještě zmínit dva momenty, a sice hlavně ten 94 sekund před koncem, kdy naposledy ve své basketbalové profesionální kariéře střídal srdcař, bojovník, vyhlášený obranář a odchovanec klubu Tomáš Šustek (32 let), který se rozhodl dát přednost svému civilnímu zaměstnání. A pak i ten, kdy se poprvé v nejvyšší soutěži mužů na palubovku dostal šestnáctiletý kadet Vojtěch Šourek, jeden z nejmladších hráčů celé historie NBL. Při své premiéře trojkou uzavřel nejen účet zápasu, nýbrž celé lví sezony.Karel Forejt, trenér Lions: „Naši hráči toužili ukázat, že na to mají, že na palubovku mohou, chtěli hrát. Měli velkou motivaci a chuť. V první půli nám vycházelo takřka všechno. Ve druhém poločasu Ostrava ukázala, že nemůže být stejná jako v první půlce, probudila se. Jsem rád, že jsme to i pak zvládli a také mám radost, že už je celá sezóna za námi.“Dušan Medvecký, trenér Ostravy: „Jindřichův Hradec chtěl vyhrát, měl chuť do hry. Atmosféra tady je pro domácí tým velmi dobrá. Neubránili jsme Tawiaha, smečoval jeden koš za druhým, udělali jsme z něho basketbalistu pro NBA. Myslel jsem, že jej Jan Koloničný uhlídá, ale ještě je málo zkušený. Špatně jsme zápas začali, dostali jsme padesát bodů za poločas, to je strašné. Domácímu týmu gratuluji, vyhrál zaslouženě.“Tawiah 26, Fait 18, Šoula 15, Stegbauer 9, Dlugoš 5, Šustek 4, Šourek 3, J. Novák 3, V. Novák 3, Fical 2 – Canada 25, Bratčenkov 15, Svoboda 11, Koloničný 6, Mays 5, Riewer 5, Leczo 2.9/24:10/20.15:20.23/19:10/9.Tomáš Šustek (JH).Matějek, Kučerová, Vondráček. Diváci: 630.