Jindřichův Hradec - Basketbalisté Jindřichova Hradce porazili doma Brno 110:99 a jsou blízko play off. Poslední krok musí udělat ve středu doma s Ostravou

DUŠE TÝMU. Jindřichův Hradec se bude muset na nějakou dobu obejít bez svého kapitána Stanislava Zuzáka, který je hospitalizován. Spoluhráči mu věnovali důležitou výhru. | Foto: Jan Škrle

Ve 42. kole Kooperativa NBL vyhráli basketbalisté Jindřichova Hradce nad Brnem 110:99 a poskočili na sedmé místo v tabulce. „Byl to nesmírně těžký zápas. Hráčům moc děkuji, je to důležité vítězství, které nás přiblížilo k branám play off," říkal s úlevou v hlase šťastný trenér Lions Karel Forejt.

Jindřichohradecký tým se přitom musel obejít bez svého kapitána Stanislava Zuzáka, který je hospitalizovaný a nějaký čas se bude léčit. „Standa Zuzák je duší týmu a moc nám chyběl. S jeho ztrátou jsme se ze začátku utkání dlouho vyrovnávali. Ale potom se kluci semkli a vybojovali výhru důležitou nejenom pro účast v play off, ale chtěli jí věnovat i Standovi. Klobouk dolů před zbytkem týmu," litoval Forejt neúčasti kapitána.

Jindřichův Hradec totiž nezačal v utkání vůbec dobře. Dostával snadné koše z rychlých útoků soupeře a sám se střelecky trápil. Po první čtvrtině Lvi nabrali manko jedenácti bodů, a přestože se jim ve druhé části hry podařilo nápor Moravanů částečně přibrzdit, po poločase Lions prohrávali 44:54. „V první půli jsme nemohli najít svoji tvář, hráli jsme křečovitě. Možná to bylo i vlivem netradičních sestav, které se dostaly na palubovku. Prostor dostala řada mladých hráčů, ale musím říct, že mnozí z nich si nakonec řekli o další šanci," vysvětloval kouč Jindřichova Hradce nedobrý výkon svých svěřenců v první půli.

Do druhého poločasu nastoupili Lvi jako vyměnění. Tým i diváky nakopla parádní akce Robinsona a Jihočeši rozjeli útočnou smršť. Výsledkem bylo osmatřicet bodů nastřílených za třetí čtvrtinu. „V kabině jsme se domluvili, že ve druhé půli budeme jenom bránit. Ta domluva ale nějak nezafungovala, protože po přestávce jsme inkasovali sedmdesát bodů. Třicet osm za pouhou jednu desetiminutovku, jsme už dloho nezažil," kroutil po utkání nevěřícně hlavou trenér Brna Vladimír Paunovič.

„Myslím, že si Brno nechalo vnutit náš styl útočného basketbalu. Hráči Brna se pak nechali unést útočnou hrou. Moc si cením skutečnosti, že hráči konečně pochopili, že i když nepadá střelba z venku, dá se odehrát kvalitní zápas. Byli velmi aktivní směrem do koše a to zápas rozhodlo," je přesvědčen trenér domácích.

Forejt zvláště vyzdvihuje výkon Donalda Robinsona, kterého označil za nejlepšího muže zápasu. „Nepamatuji si, kdy naposledy měl třeba Donald Robinson jediný pokus o střelu za tři body. A přitom mohl střílet. On se však do takové střelby za každou cenu nenutil, podřídil vše taktice, byl aktivní do koše a musím ho jen pochválit," oceňuje trenér výkon amerického hráče.

Po přestávce hráli Lvi na hranici sebeobětování a zápas především ubojovali. Tým prokázal velkou vnitřní sílu a dokázal vyhrát zdánlivě ztracený zápas. „O přestávce jsem hráče spíš zklidňoval. Řekl jsem jim, že se musí víc kousnout v obraně a nepanikařit tolik při střelbě. Hlavně jsme ale zatáhli obranu, protože v první půli nás hráči Brna lehce obcházeli a dávali snadné koše," vysvětloval Karel Forejt zmrtvýchvstání ve druhém poločase.

Jihočeši si tak připsali do tabulky důležité vítězství a pokud uspějí i ve středu s Ostravou, postup do play off by jim neměl uniknout.

„Na doskoku ani ve střelbě jsme nijak nezaostávali, avšak nedokázali jsme ubránit americké hráče. Celkově jsme nehráli špatně, nastříleli jsme velice dobrých devadesát devět bodů, ale v obraně jsme zklamali a soupeři mohu jen pogratulovat," udělal tečku za duelem brněnský trenér Vladimír Paunovič.