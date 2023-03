„Do zápasu jsme šli s cílem potvrdit zlepšenou formu, kterou jsme ukázali v souboji s Brnem. A to se nám po většinu utkání dařilo. Cílem bylo vnutit soupeři svoji hru, hrát rychle dopředu a kvalitně bránit. Musím vyzdvihnout výkon Jocyse, který byl výjimečný nejen svými 38 body. Ovšem každý hráč, který vstoupil na hřiště, přispěl k tomuto velice dobrému týmovému výkonu. Pochválil bych hlavně obranu, po třicet minut jsme opravdu dokázali Svitavy tlačit do hry, v níž se necítí komfortně a na druhou stranu využívat jejich zaváhání rychlými protiútoky. Posledních pět minut, kdy se soupeř dokázal dostat až na rozdíl čtyř bodů, bych možná připsal mladické nerozvážnosti, ale to jsou přesně ty zápasy, v které kluci potřebují a rostou v nich. Za vítězství jsem hodně rád, jsme první, kdo dokázal Svitavy porazit a jen jsme se utvrdili v tom, že naše cesta je správná. Trpělivě si jdeme za cílem zlepšovat se, aby naše forma gradovala v play off. Před ním nás ještě čekají dvě utkání, venku s Brnem a doma s Novým Jičínem. Pozice v tabulce už se měnit nebude, ale samozřejmě chceme se co nejlépe naladit a načasovat formu do nacházející klíčové fáze sezony,“ konstatoval trenér GBA Lions Andrej Červenka.

I. liga - nadstavbová sk. C o 1. až 6. místo

1. Tuři Svitavy 22 21 1 2055:1319 43

2. Sokol Písek 22 20 2 2270:1463 42

3. GBA Lions J. Hradec 22 18 4 1943:1558 40

4. BC Nový Jičín 22 15 7 1787:1686 37

5. Basket Brno U23 22 15 7 1728:1636 37

6. Slavoj Litoměřice 22 14 8 1668:1583 36