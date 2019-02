Jindřichův Hradec – ve 2. kole nadstavbové fáze Kooperativa NBL podlehli jindřichohradečtí basketbalisté na domácí palubovce Svitavám 76:80 a v tabulce skupiny A2 zůstávají na předposlední příčce.

Série porážek basketbalistů BK Lions J. Hradec se protáhla na čtyři poté, co doma podlehli Turům ze Svitav, proti nimž sice ve druhé půli předvedli zmrtvýchvstání, ale k obratu to stejně nevedlo.

Důležitost zápasu v úvodu hráčům oběma týmů svázala ruce i nohy. Avšak zatímco svitavští Tuři se nervozity pomalu zbavovali, domácí se v ní utápěli stále více a více. Přesně ve 3. minutě je Jiří Šoula dostal poprvé a naposled do vedení, když proměnil trojku na 3:2. Byla to jediná střela z pole, kterou Lvi dali. Další úspěšný pokus přišel až ve 12. minutě! V první periodě byla úspěšnost střelby Lions 9 procent… K tomu za úvodních deset minut udělali 8 ztrát. Nedalo se na to koukat, přičemž mizérii, i když menší, předváděly také Svitavy.

Druhý kvartál přinesl oboustranné vylepšení střelecké úspěšnosti, jíž Lvi vytáhli na 26,7% a Tuři na 49 procent. Stále to byl ovšem basketbal, z něhož bolely oči. Do šedi navíc spadli i rozhodčí, kteří si doslova zasedli na domácím pivotmanovi Ryanu Cantym. Ten se rval pod košem s výškovou a váhovou převahou Bretta Roseboro, Huntera Mickelsona a létajícího Chorvata Jere Vučici. Byl jediným hráčem Lions, jenž v první půli snesl přísnější měřítko. V 16. minutě jej ovšem sudí posadili na lavičku se 4 OCH + 1 TCH. Ve druhé čtvrtině Tuři svůj náskok několikrát vytáhli až na sedmnáctibodový rozdíl, v ppločase vedli o patnáct.

Po změně stran to vypadalo, že pomyslné víko na koši, které bránilo Lvům, aby se trefovali, nikdo nesundal. Tou samou obroučkou totiž nic nepropadlo Turům. Zato Jihočeši dali všechno. Kapitán Stanislav Zuzák trefoval trojky odevšad, přidal se Malcom Brooks. Přišla šňůra 15:0 a najednou zase bylo oč hrát (25. – 42:44). Kouč hostů Lubomír Růžička si musel vzít time-out, aby zkušený soubor Svitav probudil. Jeho rady zabraly, probraly hlavně Romana Marko, jenž dal dvě trojky v rozmezí 35 sekund. Důležité koše střílel i Jiří Jelínek. Jindřichohradečtí bojovníci se ovšem stále drželi. Dokázali se vždy téměř bodově dotáhnout.

Favorit z Pardubického kraje si nemohl být ničím jistý ani v závěrečné desetiminutovce, kdy se začal trefovat spící kanonýr Tomáš Teplý, jehož zásluhou získali Tuři až dvanáctibodový náskok (34. – 59:71). Byl to znovu Zuzák, kdo spolu s Brooksem, Lukášem Stegbauerem a konečně také s dlouho neviditelným Terrellem Lipkinsem, dokázali zápas zdramatizovat (37. – 69:72; 39. – 71:74). Poslední krůček ovšem Lvi neudělali, protože hosty v závěru držel proměněnými šestkami nejen ostřílený Pavel Slezák, ale také rozhodčí.

Karel Forejt, trenér Lions: „Za celé mé působení v Jindřichově Hradci jsem nezažil takovou mizérii, jakou jsme předvedli v prvním poločasu. Jsem ale rád, že vedu tým, který zápasy nebalí, že maká. I když se nedaří. Kluci chtěli zápas zdramatizovat, což se povedlo. O porážce rozhodlo pár klíčových minut, kdy jsme měli několik nájezdů do koše, ale nebyli jsme za ně odměněni trestnými hody."

Lubomír Růžička, trenér Svitav: „Po vyloučení Cantyho museli Lions hrát s nízkou sestavou jednodušeji, což nám paradoxně uškodilo. Nevyhrál lepší, ale šťastnější tým."

Další zápas Kooperativy NBL čeká jindřichohradecký celek v sobotu 25. února v Brně (19 hodin).

Lions J. Hradec – Tuři Svitavy 76:80 (6:16, 27:42, 52:56)

Body: Zuzák 22, Brooks 18, Lipkins 9, Šoula 8, Stegbauer 7, Tawiah 6 a Canty 5 – Mickelson 17, Slezák 14, Jelínek 12, Teplý 10, Vučica 8, Roseboro 8, Marko 6 a Smithson 5.

Trojky: 10:8. Fauly: 18:23. Trestné hody: 26/22-22/14. Doskoky: 33:37. Rozhodčí: Lukeš, Jeřáb, Kučírek. Diváci: 500.

Roman Pišný