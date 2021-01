Dnešní a pondělní etapy se jedou bez asistence mechaniků. „Museli jsme si na motorce sami opravit všechno, co jsme potřebovali. Pak už nebyla možnost se vrátit,“ potvrzuje Jihočech.

Na trati to opravdu nebyla legrace. „Byla to maratonská etapa. Vyjížděli jsme a sjížděli velké písečné duny. V průběhu etapy nám i zapršelo, takže povrch byl docela hutný,“ popisuje průběh závodu. „Druhá polovina etapy byla rychlejší, tu jsem si užil. Nakonec je z toho krásné dvanácté místo. Každý výsledek mezi fabrickými piloty je pro mě neuvěřitelný. Zbývá nám posledních pět dní a budu bojovat dál,“ o co nejlepší umístění,“ slibuje.