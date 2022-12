Nachystán by měl být dobře. Má za sebou povedenou sezonu v motokrosu, který je jeho srdeční záležitostí, a slavil v něm v minulosti dva tituly vicemistra světa. „Po dvou letech jsem absolvoval celou sezonu bez zranění, za což jsem hrozně rád. To mi hodně pomohlo,“ neskrývá.

Motokros umí jezdit stále dobře. Svědčí o tom i šesté místo v konečné klasifikaci mezinárodního mistrovství republiky nejprestižnější třídy MX1. „Dva roky jsem byl úplně out a začínal jsem prakticky z nuly. Zdravotní problémy, které jsem měl, to nebylo vůbec nic jednoduchého. Byl to doslova boj o život, ale vrátil jsem se do sedla závodní motorky, což je pro mě asi to největší vítězství, že mohu zase pokračovat dál,“ připomíná své velké zdravotní trable z minulých let.

Přestože je mnohonásobným mistrem republiky, bral i letošní šestou příčku. „Byla to dobrá sezona. Pořád jsem proháněl špičku. Člověk je zvyklý vyhrávat a neříkám, že jsem z toho nebyl skleslý a smutný. Ale vím, že roky přibývají. V únoru mi bude pětatřicet a v tomhle věku už to nejde tak nahoru. Máme tam nějaké Slováky, takže z českých kluků jsem byl čtvrtý, což není špatné vzhledem k tomu, že jsem dva roky vlastně úplně vynechal. Myslím, že jsem klukům vepředu pořád ještě slušně zatopil. Byl to rok, abych se do toho zase dostal. Na příští sezonu se nachystám ještě lépe a chci navázat na poslední závod letošní sezony, kterým bylo mistrovství republiky družstev v Dalečíně. Tam už jsem se dostal do svého tempa a nabíjí mě, že to ve mně pořád je,“ ujistí. „Motokros je rychlý a drsný sport, ve kterém takový výpadek musel být hodně znát.“

Nyní má ale Michek před sebou další velkou výzvu, kterou je Rallye Dakar. Pojede opět na motocyklu KTM v barvách týmu Orion Racing Group. „Úplně jiná ale bude trať. Celý závod se sice jede opět v Saúdské Arábii, ale všechno zase bude o něco těžší. Pořadatel je náročný a chce, abychom na trati bloudili a míchalo se kartami až do konce. Bude to opět hodně tvrdé a hlavně se jede čtrnáct dní místo dvanácti, jako to bývalo v minulých letech, protože se jedná o jubilejní pětačtyřicátý ročník. Radost z toho ale nemám, protože dva dny navíc jsou opravdu znát,“ dobře si uvědomuje.

Organizátoři navíc připravili na samotný závěr pro všechny účastníky pořádnou prověrku. „Poslední čtyři etapy jsou naplánovány v těch největších dunách a bude to skutečné peklo. Už jsem tam byl a vím, co mě čeká. Je to nekonečné moře písku, kde se vám motorka ztrácí. Rychlostní testy sice nebudou až tak dlouhé, ale o to náročnější. Bude to skutečný masakr,“ uznává.

Nejlepším dosavadním Michkovým výsledkem na Dakaru je desáté místo a láká ho jeho překonání. „Oddělil bych své cíle a sny. Jsem nohama na zemi, ale sen je být úplně nejlepší. Zdůrazňuji sen. Hlavní kategorie je jenom jedna a vítězný beduín za ní také jenom jeden. Dalších podkategorií je spousta, ale beduína si přiveze vždycky jenom jeden, a to je můj sen. Mám jednoho malinkého za desáté místo, ale není to ten velký,“ má jasno.

Reálné cíle jsou ale přece jen trochu jiné než sny. „Rád bych zkusil zase atakovat desáté místo a případně ho i zlepšit, i když vím, že to není vůbec jednoduché, protože soupeřů v továrních týmech je hodně. Není to jako v kamionech, kde bývá jediný tovární tým Kamaz. U nás je sedm fabrických týmů po čtyřech jezdcích, což je osmadvacet pilotů s opravdu nejlepším vybavením. Omezený na sto dvacet byl i celkový počet motocyklů, což také o něčem svědčí. Jak už jsem řekl, chtěl bych se přiblížit desátému místu a úžasné by ho bylo zlepšit. Chci co nejvíc zlobit tovární piloty,“ hází rukavici svým největším protivníkům.

Na Dakar odlétá společná česká a slovenský výprava ve středu leteckým speciálem, dvoutýdenní soutěž startuje prologem na Silvestra.