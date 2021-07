Elitní závodník klubu Vít Masař se představil v Národním poháru ČSKe v Karlových Varech. Český reprezentant si vedl skvěle a pro OGRD vybojoval dvě zlaté medaile v kata seniorů i v kategorii do 21 let.

Českobudějovický klub TJ Karate uspořádal v Netolicích dětský turnaj s názvem Liga talentů - Ninja Cup. Jedná se akci nejmladších karatistů do věku 13 let a do technické úrovně zeleného pásu. Pro děti z Karate J. Hradec OGRD to byla možnost po delší době změřit síly se soupeři z jiných oddílů. A svými výkony malí bojovníci rozhodně nezklamali

„Všechny naše děti byly moc šikovné a určitě je třeba je za snahu, výkony, umístění a vybojované medaile pochválit. Závody navíc provázelo nedýchatelné vedro, takže to pro všechny účastníky bylo tentokrát obzvlášť náročné. Ocenit musím i rodiče za pohodovou podporu svých ratolestí,“ poznamenal hlavní trenér OGRD Jaroslav Valenta.

Národní pohár ČSKe – Karlovy Vary

Kata senioři: 1. Vít Masař

Kata U21: 1. Vít Masař

Liga talentů - Ninja Cup - Netolice

Kata žáci 9 - 11 let žluté pásy: 1. Matyáš Popov

Kata žáci 9 - 11let zelené pásy: 2. Ondra Uxa

Kata žákyně 9 - 11 let žluté pásy: 5. Ivana Šotová

Kata žákyně 12 - 13 let žluté pásy: 3. Emma Linhartová, 5. Lucie Němcová

Kumite žákyně 12 - 13 let žluté pásy +45 kg: 3. Emma Linhartová, 3. Lucie Němcová