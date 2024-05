Jindřichův Hradece býval baštou šikovných volejbalistů. Na Jindřichohradecku Je to už takový evergreen konce sezony. Volejbalistky Madety České Budějovice, které patří do široké rodiny českobudějovického Jihostroje, zvítězily v první lize. Byly nejlepší v baráži. Do extraligy ale klub nepostoupí. Nechce. Dámy možná ano (asi ne všechny), vedení klubu nikoliv.

Vzkazy, které proletěly sociálními sítěmi, a jsou snadno dohledatelné, jsou rozzlobené. Stejně jako fanoušci. Některé názory přinášíme ze sociální sítě facebook, jména autorů profilů Deník neověřoval.

Málokdo ale dokáže reálně posoudit, kolik práce vedení Jihostroje pro ženský volejbal v uplynulých letech udělalo. Ženská složka se v klubu výrazněji začala prosazovat až po příchodu Jana Diviše na prezidentský post. "Volejbal je pro obě pohlaví, chlapci a dívky patří k sobě," vysvětloval hned od svého prvního příchodu do kanceláře klubu. Mottem se řídil a řídí. Dívčí týmy v Jihostroji podporuje. Podařilo se vybudovat stabilní složku, která je po boku nejlepšího mužského týmu v České republice zábavou pro volejbalistky. Do extraligy Madeta ČB ale aktuálně postupovat nebude. Vedení by asi mohlo posun o patro výš zrealizovat, ale nechce. Snad by i chtělo, jenže jeho členové vyhodnotili reálně situaci. Důvody? Popsané jsou v klubovém prohlášení. Část z nich je pochopitelná víc, část méně. Celé prohlášení si můžete přečíst v infoboxu u tohoto článku.

Kdo v sezoně viděl alespoň jeden zápas první ligy a extraligy, mohl by posoudit, jakou sportovní sílu českobudějovický kádr má. Ano, extraligu by si Madeta mohla zkusit, ale bez výrazného hráčského posílení by to byla nejspíš sebevražda. Sportovní i ekonomická. Zkušenost hodně trpká a také dost drahá. Extraligovou sotva průměrnou výkonnost aktuálně prokazuje pět (možná šest) hráček. Spíš ale čtyři (nebo tři). Víc ne. Podle některých odborných odhadů možná ani tři ne. Dámy to nerady uslyší, ale nejvyšší soutěž je prostě jiná úroveň. Jiný level. Reálně se dá předpokládat, že po postupu do extraligy by buď přišel sportovní průšvih, nebo by s příchodem každé další posily vypadávaly členky aktuálního kádru. Z tohoto pohledu je prohlášení klubu jasné, stručné, výstižné. A pravdivé.Pasáž, která se dotýká profesionálních smluv už tak jednoznačná není. Manažer Robert Mifka zmiňuje tento bod jako jeden z nejdůležitějších. Asi by ale nebyl nepřekonatelný problém sepsat s deseti hráčkami profesionální smlouvy, výše odměn pro hráčky by určitě Jihostroj finančně nepoložily. Dávalo by to smysl? Nejspíš ne. Ani pro hráčky, ani pro klub. Za odměnu by bylo třeba vícekrát trénovat. Ne dvakrát. Ne třikrát. Ale třeba i osmkrát až devětkrát týdně.

Rozhodně to není tak, že by vedení Jihostroje z principu hrát extraligu nechtělo. Málokdo v Jihočeském kraji udělal pro ženský a dívčí volejbal tolik jako současné vedení českobudějovického klubu. Prezident Diviš a manažer Mifka osobně jednali se zástupci Jihočeské univerzity. To by mohla být cesta. Hledali a hledají cestu, jak by mohli umožnit slečnám jejich extraligový sen.

Fanoušky prohlášení nejlepšího mužského volejbalového klubu rozvášnilo, na sociálních sítích posílají nepříjemné vzkazy:

Pavel Koranda: Zklamání

Dita Šimůnková: Jen aby za pár let nepřišlo vyjádření, že se zase připravuje projekt na dalších pár let!!! Extraliga žen na jihu chybí!!! Snad se jí někdy dočkáme.

Martina Mertová: Začneme připravovat projekt… To je fakt směšné. Tak na co, se Madeta vůbec před lety tvořila, sama o sobě byla přece projekt. To jste mohli před lety nechat mládežnickou extraligu v Krumlově a ligu Slavii.

Nikola Veselá: Je to několik let zpět, kdy to holky vyhrály několikrát po sobě a nikdy nebyly do extraligy ,,vpuštěny”. Historie se opakuje. Kolikrát musí vyhrát baráž, aby dokázaly, že na to mají? Je mi líto celého týmu, vždyť jim berete motivaci.Budějovicím by extraliga žen slušela!!!

Jiří Císler: Podle očekávání - bohužel už potřetí. Snad dostanou holky nabídky z extraligových klubů a odejdou, když v ČB nemá ženský volejbal žádnou perspektivu!!!

Vzkazů je mnohem víc. Ty, která postrádají slušnost, nezmiňujeme. Kritika bývá většinou prospěšná. Ve veřejném prostoru může posunout sportovní klub dál. Tentokrát jde o kritiku hodně přísnou, klub si ji za mnohaletou práci s dívčími složkami nezaslouží.