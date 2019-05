Za mlada se stal mistrem republiky na stopětadvacítce. Později přesedlal na silnější stroje, vyzkoušel si i mistrovství světa supersportů, ale největší jméno si udělal v německém mezinárodním šampionátu superbiků, kde dvakrát za sebou dosáhl na lichotivé páté místo v konečném účtování.

Minulá sezona ale byla jeho poslední a za řidítky závodního stroje ho už neuvidíme. „Už v roce 2017 jsem vážně uvažoval o konci kariéry. Rok předtím jsem měl nepříjemný pád a podruhé v životě jsem utrpěl krvácení do mozku. Zdravotní problémy přetrvávaly. Nakonec jsem se však ještě nechal přesvědčit a zkusili jsme loni v týmu s bráchou Kubou a Karlem Hanikou mistrovství světa ve vytrvalostních závodech. Bral jsem to jako takovou poslední šanci. Za to jsem nakonec hrozně rád, protože jsem si splnil další sen a mám zase nějaké téma navíc pro vyprávění u piva,“ směje se. „Bylo to ale opravdu super a pro mě další zkušenost. Navíc jsme si připsali i nějaké body, takže mám na co vzpomínat.“

Po skončení loňské sezony už neměl motivaci hledat další angažmá. „Navíc přišla nabídka stát se členem komise silničních motocyklů v České republice, která si mě hned záhy zvolila předsedou,“ popisuje svůj přerod ze závodníka ve funkcionáře.

Mladší z bratří Smržových tak dostal prakticky ze dne na den za úkol vést českou silnici. „Systém závodů, technická pravidla, kalendáře, reprezentace, rozdělování financí, talentovaná mládež, podpora motocyklového sportu. Práce je to spousta a trošku si trhám hlavu, že jsem do toho šel,“ usměje se. „Ale samozřejmě to nevzdám, když už jsem jednou začal,“ odhodlaně dodá.

Najednou se tak ocitl na druhé straně barikády. „V době internetu hodně lidí kritizuje věci, o kterých skoro nic neví. Přitom všechno má nějaké své důvody a hlavně postupy. Trošku mě to ze začátku trápilo, ale naučil jsem ses tím žít. Hodně mi ve všem pomáhá moje závodnická minulost,“ přiznává.

Kromě funkcionaření v Autoklubu byl Matěj Smrž na začátku roku zvolen také členem komise silničních závodů při mezinárodní motocyklové federaci FIM. „Jezdím jako člen jury na závody mistrovství světa superbiků,“ přibližuje svou funkci.

K tomu stále ještě funguje také v mládežnické Smrž Academy a samozřejmě vede svou firmu. Přestože už nezávodí, rozhodně se nenudí.