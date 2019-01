České Budějovice – Zkoušku na tréninku Jihostroje absolvoval 208 centimetrů vysoký mrštný blokař Valerij Todua. Vedení klubu se o jeho případném angažování teprve rozhodne. Fotografii a článek najdete v úterním tištěném vydání Deníku.

Jak už Deník informoval, zkoušku na tréninku Jihostroje absolvoval 208 centimetrů vysoký mrštný blokař Valerij Todua.



S týmem jste prožil dva tréninky, co jim říkáte?

Tým se mi líbil. Neměl jsem moc času na sehrání, ale kvalita družstva byla podle mě výborná.



Odkud pocházíte?

Jsem z Ukrajiny. Z menšího města u Charkova.



Tam jste jako malý začínal volejbalovou kariéru?

Trénovala mě paní učitelka. Pak už jsem šel do volejbalové třídy.



Znáte některého současného českého reprezentanta?

Štokra. Jednoduše proto, že jsem viděl, jak hrál za Krasnodar. On je vynikající volejbalista. Hrál také ruskou superligu.



Jak se vám líbí Jihostroj?

Je to velice dobrý tým. Viděl jsem několik zápasů v play off. Je vidět, že hráči mají výborné tréninky. Chtěl bych tady hrát.