Nejatraktivnější závod na pět kilometrů se plaval na 1666 metrů dlouhém okruhu, který vedl po Zátkově nábřeží a plavci se následně dostali až do místa, kde se Malše vlévá do Vltavy.

Pětikilometrový závod byl zejména soubojem Ondřeje Zacha z domácího oddílu Plavání České Budějovice a jednoho z nejlepších českých plavců současnosti Jana Micky.

Jihočeský borec vrátil svému rivalovi těsnou porážku z nedávného mistrovství České republiky na kanále v Račicích a doma v Českých Budějovicích vyhrál se značným náskokem. V cíli poskytl Ondřej Zach Deníku rozhovor.

Jaké máte pocity po vyhraném závodě?

Je to skvělé vyhrát ve svém městě. Je to poprvé, co se tu takto závodilo. Trať byla super, a myslím, že i voda měla dobrou kvalitu.

Vyhrál jste, jak se říká, o parník. Zdá se, že vás soupeři moc neprohnali…

Ze závodu mám dobrý pocit. V pondělí odlétám na mistrovství Evropy, takže jsem rád, že jsem vyhrál s takovým náskokem. Závod je nejlepší trénink a cítím se v dobré formě. Teď si musím trochu odpočinout, a věřím, že se mi pak bude dařit.

Na druhém místě doplaval váš největší konkurent Jan Micka. Vrátil jste mu porážku z mistrovství republiky, kde jste s ním prohrál o jedinou sekundu?

V Račicích jsme s Honzou Mickou doplavali vedle sebe, tady se mi ho podařilo v posledním kole utrhnout a doplaval jsem sám s velkým náskokem.

Dálkové plavání se obvykle plave na velkých vodních plochách, jakými jsou přehrady nebo jezera.Čím je závod ve městě na řece specifický?

Je to jiné. Ve městě se přijde podívat víc lidí a pro plavání je to dobrá propagace. Třeba diváky závod zaujme a dají své děti právě na plavání. V tom vidím hlavní přínos pro český plavecký sport.

Mluvil jste o tom, že voda měla dobrou kvalitu. Nebyla ale v řece poněkud studenější?

Voda byla v řece chladnější než je obvyklé, ale s tím se dalo počítat. V dálkovém plavání nikdy nevíte, do čeho přesně jdete. Když je teplota vody pod dvacet stupňů, závodí se v neoprenu. Odhaduji, že tady měla voda ve Vltavě víc než dvacet stupňů. Byla o něco chladnější, ale nebylo to tak hrozné. Plavat se v ní dalo a zima mi nebyla.

V Malši je voda poměrně stojatá, ve Vltavě je ale proud přece jenom silnější. Jak jste se s ním vyrovnával?

Trochu asi byl proud silnější, já jsem ale žádný nevnímal. Všiml jsem si však, že někteří kluci plavali víc ke kraji, kde ty proudy nejsou tak silné. Já jsem se s tím ale vypořádal dobře.