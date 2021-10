Úvodních dvacet minut interligového souboje s Michalovcemi nabídlo vyrovnanou partii, o čemž svědčí i skóre 10:10. Pak se však začala projevovat kvalita slovenského celku, který nekompromisně trestal všechny chyby píseckých házenkářek a do přestávky si vybudoval šestibrankový náskok.

Michalovce i po přestávce pokračovaly v pestré hře, družstvo od Otavy střídalo světlejší momenty s těmi méně výraznými. A to samozřejmě ze strany favorita nezůstalo bez patřičné odezvy, takže si nakonec dokráčel pro jasné vítězství rozdílem 14 gólů.

Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „Zkraje se zápas pro nás vyvíjel celkem příznivě. My věděli, že s Michalovcemi se nemůžeme srovnávat kondičně a že bude zapotřebí hrát trpělivě a neodevzdávat zadarmo míče. To se nám dařilo zhruba dvacet minut, kdy jsme s nimi drželi krok herně i výsledkově. Potom jsme však udělali přesně ty chyby, jichž jsme se chtěli vyvarovat, což Michalovce tvrdě trestaly. Po změně stran se to vyvíjelo podobně, byly tam pasáže, kdy jsme byli schopni hrát vyrovnaně, ale i úseky, v nichž jsme zase zbytečně ztráceli míče. A náš protivník má takovou kvalitu, že toho okamžitě dokáže využít. Nemůžu říct, že bych z našeho výkonu byla zklamaná, ale přáli jsme si přece jen lepší výsledek. A to ještě v závěru brankářka Preslová zneškodnila několik vyložených šancí. Ale taková je realita, slovenský tým je někde jinde. Kdyby se zápas hrál na dvacet minut, tak bych byla absolutně spokojená.“

Už zítra Písek čeká další těžký zápas MOL ligy na jihu Slovenska v Dunajské Stredě a v neděli pak utkání třetího kola Českého poháru na palubovce Tatranu Střešovice, jež působ v pražském přeboru.

Házenkářky Sokola se už také dozvěděly, že se ve třetím kole Evropského poháru v listopadu střetnou s pražskou Slavii. „Sledovali jsme los, a když na nás vyšla Slavia, s níž se utkáváme v interlize, začali jsme se smát. Chtěli jsme samozřejmě soupeřky z nějaké zajímavé destinace, ale nedá se nic dělat,“ glosovala koučka.

Sokol Písek – Iuventa Michalovce 22:36 (12:18)

Branky: T. Pokorná 6/1, Chlupová 4, E. Svobodová 3, Bicanová 2, Pešková 2, Kubišová 2/1, Nosková 1, Součková 1, Stellenrová 1 – Trúnková 7, Bajčiová 6/4, Popovcová 5, Trifunovičová 5, Godečová 4, Wollingerová 3/1, Holejová 2, Dvorščáková 1, Klučková 1, Kohuchová 1, Štefaníková 1. Sedmimetrové hody: 4/2 – 4/4. Vyloučení: 4:2. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hájek, Kozler.

MOL liga ženy

1. Iuventa Michalovce 7 7 0 0 247:139 14

2. Baník Most 7 6 0 1 233:172 12

3. DHC Plzeň 7 5 1 1 195:151 11

4. DAC Dunajská Streda 7 5 0 2 196:174 10

5. Házená Kynžvart 7 5 0 2 192:180 10

6. Zora Olomouc 7 4 1 2 195:166 9

7. Sokol Písek 7 4 0 3 193:182 8

8. Slovan Duslo Šaľa 7 3 1 3 192:167 7

9. Sokol Poruba 7 3 0 4 192:191 6

10. Slavia Praha 7 2 0 5 189:201 4

11. RUCH Chorzów 7 1 1 5 198:235 3

12. Handball PSG Zlín 7 1 0 6 174:218 2

13. HK Hodonín 7 1 0 6 139:209 2

14. HC Tatran Stupava 7 0 0 7 100:250 0