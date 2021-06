Premiéra to byla povedená. Hlad po závodech byl cítit na výborně obsazeném startovním poli i velice slušném počtu diváků, kterých dorazilo několik stovek, i když právě sajdkárkros bývá někdy disciplínou spíše na okraji zájmu. „Lidí přišlo dost, což nás mile překvapilo. Dlouhou dobu se nikam nemohlo, tak je to asi nalákalo,“ chválil si i hlavní organizátor závodu Jaroslav Kalný z MX – Enduro parku Jinín.

Hlavní závod svým obsazením připomínal spíše malé mistrovství světa než republikový šampionát. Jeho největší hvězdou byl trojnásobný mistr světa Nizozemec Etienne Bax se svým francouzským spolujezdcem Nicolasem Mussetem. „Trať v Jiníně se nám líbí. Oproti loňskému roku jsou naostřeny hrany skoků, to je pak hned větší zábava,“ liboval si Bax před závodem.

Podobná věta z úst trojnásobného světového šampiona samozřejmě Kalného potěšila. „Vždy se snažíme trať připravit co nejlépe. Někomu se mohou zdát skoky moc naostřené, někomu málo. Ale jde hlavně o výkonnost. Kdo je rychlý, tak mu to vyhovuje. Nikdy se nezavděčíte všem. Pokud vás však pochválí mistr světa, tak je to vždycky příjemné,“ usměje se Kalný.

V Jiníně se 21.-22. srpna pojede světový šampionát v sajdkárkrosu a řada posádek tak brala sobotní závod jako ideální příležitost otestovat si zdejší trať. „Mezinárodní konkurence byla opravdu velice silná. To nás těší,“ chválil si Kalný.

Už dopolední kvalifikace ukázala, že Bax sice bude hlavním favoritem, ale jeho krajan Julian Veldman s českým spolujezdcem Ondřejem Čermákem mu budou chtít pořádně zatopit. Bylo také jasné, že zbývajících osmnáct posádek bude na tyto nejlepší dvě pořádně ztrácet.

V kvalifikaci Bax porazil Veldmana o půl vteřiny a vybíral si tak ve finálových jízdách jako první pozici na startu. Jenže v úvodní jízdě byl v první zatáčce na kopci jinínské tratě nejrychleji Veldman a svého hvězdného soupeře už před sebe za celých pětadvacet minut nepustil, přestože byl prakticky neustále pod tlakem. „V Jiníně je krásná trať, ale hrozně těžko se na ní předjíždí. Start je naprosto klíčový. Nám se povedl lépe a pak už jsme před sebe Baxe nepustili, i když není legrace držet stopu, když na vás neustále dotírá mistr světa,“ svěřil se v cíli úvodní jízdy spolujezdec z vítězné posádky Ondřej Čermák.

Ve druhé rozjížďce se karta obrátila, i když jen na krátko. Bax tentokrát vystartoval nejlépe, ale v prvním kole to s nasazením přehnal, byl dlouhý v jedné ze zatáček, Veldman s Čermákem šli před něj a pak už to bylo, jako když sledujete ze záznamu první jízdu. Bax neustále útočí, ale na první pozici se mu protlačit nepodaří a v cíli slaví prvenství v jízdě i celkový triumf v závodě Veldman s Čermákem.

Třetí celkově skončil Lukáš Černý s francouzským spolujezdcem Chopinem, nejlepší ryze česká posádka bratří Boukalových obsadila až sedmou příčku.

Přebor republiky vyhráli Vach s Rozhoněm, mistrovský závod čtyřkolek ovládl Němec Cappuccio.

V sobotu 19. června se v Jiníně pojede mezinárodní mistrovství republiky juniorů v motokrosu.

Výsledky

Mezinárodní mistrovství ČR v sajdkárkrosu – I. jízda: 1. Veldman – Čermák (Niz./ČR), 2. Bax – Musset (Niz./Fr.), 3. Peter – Zatloukal (Něm./ČR), 4. Černý – Chopin (ČR/Fr.), 5. Hofmann – Strass (Švýc.), 6. bratři Boukalové, II. jízda: 1. Veldman – Čermák, 2. Bax – Musset, 3. Černý – Chopin, 4. Wilkinson – Cuche (Brit./Švýc.), 5. Hofmann – Strass, 6. Peter – Zatloukal. Celkově: 1. Veldman – Čermák 50, 2. Bax – Musset 44, 3. Černý – Chopin 38, 4. Peter – Zatloukal 35, 5. Wilkinson – Cuche 32, 6. Hofmann – Strauss 32.

Přebor ČR v sajdkárkrosu: 1. Vach – Rozhoň, 2. Tyrk – Krejčí, 3. Procházka – Dubský, veteráni: 1. Peták – Hotový, 2. Pečové, 3. Gintherové.

Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolek: 1. Cappuccio (Něm). 41, 2. Mieszkowski (Pol.) 40, 3. Kašpar 40.