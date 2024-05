Olympijské medaile vybojoval ve své veleúspěšné kariéře také Václav Vochozka. Narodil se 26. července 1955, reprezentoval Československo, získal na OH dokonce dvě bronzové medaile. V Montrealu 1976 si dojel pro bronzovou v párové čtyřce a v Moskvě 1980 také pro bronz ve dvojskifu. Z veslařských mistrovství světa má stříbrné i bronzovou medaili.

Nejen na tyto úspěchy navázal Ivo Bouchal. Člen třeboňského veslařského klubu. Nevyhrál přímo na vodě, ale na trenažéru. Na veslařském trenažéru. "Závodil jsem v kategorii U21," upřesňuje úspěšný student a sportovec. "Trať byla pět set metrů sprint lehké váhy," popisuje závod na mistrovství Evropy a světa. Vybojoval dvě zlaté medaile.

Teď na čas veslování odloží. Na jak dlouho? Možná navždycky. Na vodu se prakticky vůbec nedostane. Důvod? Studium. Povinnosti v Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích. "Student je svědomitý, řekla bych, že dokonce příkladný," říká učitelka chemie Květa Tůmová, která má radost z Ivových sportovních úspěchů, ale stejně tak oceňuje jeho výsledky ve studiu.

Senioři mají ligu! Zapojil se i Jindřichův Hradec. Finále máme na videu

Možná by se mohlo zdát, že Bouchalovy plány jsou smělé, zvláštní. Že teď zahodí, co pečlivě v přípravě na MS vybudoval. "Sport ale budu dělat dál," odpovídá okamžitě. "Víc se budu věnovat cyklistice," překvapil Ivo Bouchal. "Pojedu v jižních Čechách amatérskou ligu." Cyklisté tak přivítají v pelotonu velkou osobnost. Mistra světa ve veslování. Mimochodem na MS na veslařském trenažéru v Praze předával Buchalovi medaile Václav Chalupa. Že vám to jméno něco říká? Samozřejmě! Jihočech. Rodák z J. Hradce, medailista z OH v Barceloně! Málo se ví, že Chalupa začínal na jindřichohradeckých silnicích také na kole…

Ivo Bouchal se teď posadí nad knihy, které by rád postupem času vyměnil za vysokoškolská skripta. "Teď se budu chystat na maturitu, pak na přijímačky na medicínu," vysvětluje, proč se sport v jeho životě nestane profesionální záležitostí. Mistrů světa Jihočeský kraj moc nemá. Ivo Bouchal je jedním z nich.

"Připravoval jsem se několik měsíců dopředu. Příprava byla specializovaná přímo na tento závod. Kamarádi, rodina, všichni mi dost pomáhali v přípravě. Oporou pro mě byla přítelkyně." Jak je vidět podle získaných medailí, systematická práce se vyplatila. "Potřebuju velkou výbušnost, proto byla příprava rozdělená na silový trénink, zároveň jsem na veslařském trenažéru jezdil výbušné intervaly a vytrvalost." Veslování prokládal během a jízdou na kole. Protože pracoval hodně tvrdě, je ve své kategorii a disciplíně nejlepší na světě!

Svědomitost se projevuje ve sportu i při studiu. Tvrdý veslařský trénink pomáhá vyvíjet už tak velmi silnou vůli studenta. Lenka Maliariková z Česko – anglického gymnázia České Budějovice vnímá sport jako součást pestrého života studentů: "Podporujeme jejich sportování. Snažíme se najít optimální možnosti, aby studenti mohli skloubit studium se sportem." Sport pro Ivo Bouchala, mistra světa a Evropy, bude dál už "jen" zábavou. "Bude to pro mě velký koníček." V budoucnu se tak klidně může stát, že přijdete jako pacient do ordinace a tam vás přivítá lékař - mistr světa ve veslování.