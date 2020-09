Tigers Č. Budějovice mix - BK Lions J. Hradec mix 36:68 (9:18, 18:33, 32:45)

Body JH: Grill 24, Doležel 14, Potužák 11, Vybíral 7, Kolář 6, Bromová 2, Buchta 2, Nechanický 2.

BK Lions J. Hradec mix – Sokol Písek Sršni hoši 36:67 (10:18, 22:35, 29:51)

Body JH: Vybíral 10, Doležel 6, Buchta 6, Grill 5, Kolář 5, Bromová 2, Potužák 2.

Tabulka

1. Sokol Písek Sršni hoši 2 2 0 124:75 4

2. BK Lions Jindřichův Hradec mix 2 1 1 104:103 3

3. Tigers Basketbal Č. Budějovice mix 2 0 2 75:125 2

Oblastní přebor U13 - sk. B

BK Tábor hoši - BK Lions J. Hradec mix 29:68 (6:19, 11:43, 21:57)

Body JH: Havelka 18, Ille 15, Vlnas 6, Janeka 6, Grill 6, Vybíral 5, Kovanda 4, Potužák 4, Buchta 2, Doležel 2.

BK Lions J. Hradec mix – Sojky Pelhřimov hoši 25:60 (8:4, 14:31, 20:44)

Body JH: Grill 7, Potužák 6, Ille 5, Kolář 4, Vlnas 2, Vybíral 1.

Tabulka

1. BK Sojky Pelhřimov hoši 2 2 0 118:45 4

2. BK Lions J. Hradec mix 2 1 1 93:89 3

3. BK Tábor hoši 2 0 2 49:126 2

4. BK Strakonice dívky 0 0 0 0:0 0

Žákovská liga U15 - sk. B

V této kategorii Lions posílili o několik hráčů ze spolupracujícího klubu BK Sojky Pelhřimov (Martin Straka, Marek Zvolánek, Matyáš Řezníček a Matyáš Hovorka).

„Za cíl jsme si dali umístění do čtvrtého místa, čímž by zároveň vybojoval o postup do extraligy U15. V prvním zápase na půdě Chomutova jsme potvrdili roli favorita, ve druhém jsme ale v Plzni od začátku ztráceli a byli jsme ve všech herních dovednostech horší než domácí, uvedl jeden z trenérů tohoto týmu Tomáš Vybíral, s nímž na lavičce budou působit Jakub Novák a pelhřimovštíLuboš Zavadil s Radkem Prokýškem.

O víkendu 26. a 27. žáky BK Lions čekají první dvě domácí utkání proti Domažlicím a Lokomotivě Plzeň, která však odehrají v Pelhřimově.

BK Levharti Chomutov - BK Lions J. Hradec 43:79 (10:21, 23:42, 32:58)

Body JH: Straka 15, Řezníček 14, Grill 14, Oupoh 12, Prokýšek 12, Misař 6, Likler 2, Kabriel 2, Hezina 2.

Trestné hody: 22/8:23/12. Trojky: 1:5. Fauly: 18:15. Rozhodčí: Šmíd, Kočárník.

BA Grizzlies Plzeň - BK Lions J. Hradec 69:40 (17:10, 37:18, 48:28)

Body JH: Oupoh 12, Prokýšek 9, Straka 9, Grill 7, Řezníček 2, Likler 1. Trestné hody: 14/8:13/5. Trojky: 9:3. Fauly: 12:14. Rozhodčí: Lejčko, Hejduk.

Tabulka

1. BA Grizzlies Plzeň 2 2 0 141:100 4

2. BŠ Tygři Praha 2 2 0 169:134 4

3. Sokol Písek Sršni 2 1 1 192:95 3

4. BK Lions Jindřichův Hradec 2 1 1 119:112 3

5. BA Sparta 1 1 0 68:56 2

6. BK Lokomotiva Plzeň 2 0 2 123:158 2

7. BK Levharti Chomutov 2 0 2 66:211 2

8. BK Jiskra Domažlice 1 0 1 67:79 1

Celostátní liga kadetů U17 - sk. B

Tento tým je pro letošní sezonu posílen zatím o dva hráče z partnerské basketbalové akademie GBA, a to o Tomáše Valentinino a Erika Šimoňáka. Cílem je poprat se o postup do extraligy U17. Trenéry kadetů jsou Karel Forejt a Norbert Kalabiška.

BK Lions J. Hradec - Jižní Supi 61:66 (13:13, 28:34, 46:49)

Body JH: M. Grill 14, Valentíny 12, Šimoňák 10, Šperl 9, Minář 6, Drahný 5, Brom 5. Trestné hody: 13/3:25/11. Trojky: 4:1. Fauly: 23:18. Rozhodčí: Vaníček, Josefus.

BK Lions J.Hradec mix – Sokol Žižkov 83:36 (25:6, 47:10, 69:24)

Body JH: Valentíny 17, M. Grill 13, Šimoňák 13, Šperl 8, Brom 8, Minář 8, Drahný 5, Řezníček 4, Kryzan 4, Chyška 3. Trestné hody: 14/5:29/7. Trojky: 10:1. Fauly: 18:18. Rozhodčí: Vaníček, Josefus.

Tabulka

1. BK Brandýs n. Labem 2 2 0 177:121 4

2. Jižní Supi 2 2 0 137:117 4

3. BK Lions Jindřichův Hradec 2 1 1 144:102 3

4. BC Vysočina 2 1 1 154:129 3

5. BVK Holice 2 1 1 144:148 3

6. Tesla Pardubice 2 1 1 136:160 3

7. Basket Poděbrady 2 0 2 131:159 2

8. Sokol Žižkov 2 0 2 94:181 2