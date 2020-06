Hradecký klub, který koučoval šéfinstruktor Jaroslav Valenta společně s dalším trenérem Martinem Hrádkem, na soutěž vyslal děti, které do té doby ještě nesoutěžily, či měly za sebou pouze jediný turnaj. Skupinu doplnil pouze jeden zkušenější borec. Nejúspěšnějším závodníkem OGRD se tentokrát stal osmiletý Ondřej Uxa, který se karate věnuje teprve osm měsíců, ale již podruhé se postavil na stupně vítězů. Ve své kategorii měl dvacítku soupeřů, mezi nimiž se probojoval až do finále, kde podlehl těsně 1:2.

„Děti nás po dlouhé pauze způsobené koronavirem mile překvapily. Přestože máme v klubu velmi dobré zápasníky v kategorii kumite, tedy pro sportovní boj, tentokrát jsme je nominovali pouze do technických sestav. Bylo to proto, že jsme nechtěli po dvou a půl měsíčním výpadku zápasnických tréninků riskovat, že by mohlo dojít ke zbytečným úrazům. Na to, že to byla první soutěž po delší přestávce, si děti vedly velmi dobře a dokonce přivezly i nějaké medaile. Hlavně jsem rád, že si je naši závodníci skutečně vybojovali a ne je pouze obdrželi za účast, což je v poslední době dost častý jev. Taková medaile za účast nás nezajímá. Pokud není vybojovaná, tak pro nás cenu nemá. Tímto chci poděkovat dětem za skvělé výkony a jejich rodičům za doprovod a fandění, které pomohlo," konstatoval Jaroslav Valenta.

Z výsledků

Žáci 7 – 9 let - kata: 2. Ondřej Uxa.

Žákyně 7 – 9 let – kata: 5. Kateřina Ivanov.

Žáci 10 - 11 let - kata 5. Ondřej Šafrata

Žákyně 12 – 13 let – kata: 5. Ema Linhartová.

Žáci 12 - 13 let – kata: 3. Tomáš Vegricht.

Dorost 14 - 15 let – kata: 3. Tomáš Kokta.