Česká Kamenice - Mistrovství republiky juniorů a kadetů v boxu, které se konalo v České Kamenici, mělo pro SK Boxing Třeboň bronzový lesk. Mezi 117 boxery bylo kvarteto borců od Světa, přičemž všichni obsadili třetí příčku.

Úspěšná výprava třeboňských boxerů na mistrovství republiky juniorů a kadetů v České Kamenici. | Foto: archiv SKB Třeboň

„Mohlo to být ještě o něco lepší, ale i takhle je to velký úspěch, protože v porovnání s ostatními účastníky nemají naši závodníci takovou zápasovou praxi a dostatečné množství zkušeností. Navíc jsme měli i smůlu na zranění,“ podotkl hlavní kouč třeboňského klubu Miroslav Foral.



V juniorské kategorii oddíl z lázeňského městečka reprezentovali dva boxeři ve váhové kategorii do 91 kilogramů. Andrej Floreskul postoupil do semifinále přímo, takže měl zajištěno minimálně třetí místo. Na bronzový stupínek také vystoupil, když se zranil hned v prvním kole souboje s karvinským Danielem Mikuščákem.

Druhým bronzovým třeboňským borcem v těžké váze byl Josef Matějka. Ten ve čtvrtfinále zvítězil 4:1 na body nad chrudimským Martinem Hamsou, aby jej potkal pech v souboji o finále proti Karlu Adamovi z Mostu. V prvním kole se mu spustila z nosu krev a ringový rozhodčí zápas po konzultaci s lékařským dozorem proto ukončil verdiktem RSC-I. Mostecký boxer poté získal český titul.

Mezi kadety šli zástupci jihočeského klubu rovnou do semifinále. Pro Václava Sokolíka neměl duel v lehkém welteru dlouhé trvání. S pozdějším šampiónem Lukášem Chudíkem z Opavy vydržel v ringu půldruhého kola. V lehké váhové kategorii kadetka Pavla Hrošková bojovala celá tři kola se sokolovskou Marií Juhaňákovou. Podala statečný výkon, ale u všech rozhodčích prohrála – 0:5.



Už v sobotu od 15 hodin se v mezinárodní extralize mužů střetne SKB Hydro&Kov Třeboň se slovenským BC Bratislava-Ružinov. Atraktivní mač se uskuteční v KKC Roháč a příznivci kvalitního sportu jsou srdečně zváni.



Junioři (do 91 kg): 1. Karel Adam (Most), 2. Daniel Mikuščák (Karviná), 3. Andrej Floreskul a Josef Matějka.

Kadetky (do 60 kg): 1. Lenka Bernardová (Plzeň), 2. Marie Juhaňáková (Sokolov), 3. Pavla Hrošková.

Kadeti (do 63 kg): 1. Lukáš Chudík (Opava), 2. Josef Škop (Mělník), 3. Václav Sokolík a Jan Maliňák (Pražský Rohovník). Roman Pišný