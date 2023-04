Motokrosová sezóna je tady. Na jihu Čech odstartuje v sobotu úvodním závodem jihočeského krajského přeboru na mistrovské trati v Klukách u Písku.

Krajský přebor startoval v Klukách u Písku už před rokem. Na snímku jsou po startu hlavní třídy MX1 na čele loňský přeborník Martin Finěk (č. 27) a celkově druhý Rudolf Plch (100). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Sedmidílný seriál se letos poprvé nepojede pod sportovní autoritou Autoklubu České republiky. Patronaci nad krajským přeborem však bude stále mít dlouholetý vedoucí jihočeského motokrosového střediska a duše motokrosu oddaná Evžen Zadražil.

„Zpočátku roku to vypadalo, že se letos krajský přebor vůbec nepojede. Autoklub České republiky totiž z finančních důvodů nepověřil žádné z šesti krajských středisek uspořádáním přeborových závodů. Trvalo to však necelý den, když jsem byl po zveřejnění této informace osloven jak ze strany jezdců, tak i pořadatelů tratí a sponzorů, abych v organizování seriálu pokračoval dále i bez Autoklubu. A protože jsem cítil opravdu silnou podporu, rozhodl jsem se do toho jít. Výsledkem je, že máme přihlášeno zhruba stejně jezdců jako loni, zájem být součástí seriálu projevili všichni pořadatelé na jihu Čech a vzrostla i náklonnost sponzorů,“ říká.

Pořadatelem sobotního závodu je agilní klub MS Kluky. Pojede se jako tradičně v kategoriích 65+85 ccm, Hobby MX2, Hobby MX1, Veterán 40+, Veterán 50+ a 60+, MX2 a MX1.

V rozpisu přeboru bude oproti předcházejícím sezónám jediná větší novinka. Tradičně nejvíce obsazovaná kategorie veteránů bude rozdělena do dvou skupin. Tou první budou veteráni nad čtyřicet let a tou druhou nad padesát let.

Závodit se letos bude v Klukách, Pacově, Netolicích, Voticích, Kaplici, Jiníně a Horažďovicích. Generální partnerem seriálu zůstává ledenická firma HR technik Jana Hronka. „Na seznamu přihlášených jezdců je opět kompletní jihočeská motokrosová špička, nechybí ani jezdci z jiných krajů a velký zájem o náš seriál projevují také závodníci z Rakouska,“ informuje Zadražil.

Dráha v Klukách zůstala ve stejné podobě, jakou loni vytvořil stavitel tratí pro závody mistrovství světa Belgičan Freddy Verherstraeten pro podzimní závod domácího šampionátu, takže to bude pro většinu přeborových jezdců premiéra. Občerstvení bude zajištěno ve velkém stanu dvacet krát deset metrů.

Tréninky začínají v Klukách v sobotu 7:45, start finálových jízd je naplánován půl hodiny po poledni.