Michkova priorita číslo jedna? Hlavně vyléčit naražený kotník. Lehké poranění si přivodil v nedělní etapě, když zaletěl s motorkou do řečiště a dopadl tvrdě do protisvahu. „Noha je bohužel oteklá, hlavně kotník. Snažíme se dělat maximum, jak kluci z depa, tak lidi od Martina Prokopa nebo Aleše Lopraise, kteří mi pomáhají,“ dodal Michek, který v neděli předvedl svůj nejlepší výkon, když skončil na jedenáctém místě. Na vedoucího jezdce ztrácí hodinu a devět minut.

„Samozřejmě by bylo mým cílem se dostat do nejlepší desítky, ale nebude to vůbec jednoduché. Vždyť každý jezdec v top 10 může celý Dakar vyhrát. Konkurence mezi továrními týmy je obrovská. Ale udělám pro to maximum,“ dodal Michek před druhou polovinou Dakarské rallye. „Letošní ročník považuji za nejtěžší v Saudské Arábii. Ale asi ta nejnáročnější pasáž nás patrně ještě čeká.“

V následujících dnech se pojede v totiž ve slavné „Pusté končiny“ (Rub al-Chálí), což je čtvrtá největší poušť na světě. „Byli jsme tam poblíž v rámci závodu Abu Dhabí Challenge a víme, že je to tam krásné. Závod nabere trochu jinou atmosféru, bude tam totiž jenom písek a duny a v té poušti se uskuteční také maratonská etapa. Těšíme se tam opravdu všichni, protože by tam mělo být více tepla,“ dodal Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

„Už máme dost deště a mrazu, je to náročné i pro asistenční vozy. Bivak je často pod vodou, krusta mrazu na sedačkách motorek. Na přejezdech jsou závodníci na motorkách zmrzlí na až na kost. Mokrý písek je pak těžký, motory trpí. Snad už budou v té poušti lepší teploty.“