Jindřichohradecký lídr I. ligy basketbalistů se v 11. kole představil na palubovce posledního týmu tabulky SP Basket, ale navzdory papírovým předpokladům měl cestu k očekávané výhře mnohem trnitější, než se očekávalo, o čemž svědčí i výsledek 88:84.

Družina od Vajgaru bez svého střeleckého lídra Valentínyho prohrála první čtvrtinu a definitivně odpárat Pražany se jí nedařilo ani v následujících dvou dějstvích, byť byla po většinou ve vedení. Do poslední periody si hráči GBA Lions nesli sedmibodový náskok, přesto si ani zdaleka nemohli úlevně vydechnout.

Poslední tým soutěže se ještě po pěti minutách hry dotáhl na rozdíl jediného bodu, ale to bylo nakonec jeho maximum. Šestašedesát sekund před závěrečnou sirénou sice domácí jiskřičku naděje rozfoukala úspěšná trojka Vrťátka na 84:88, závěr už si ale favorit pohlídal a zmíněný stav vešel do prvoligových análů jako konečný.

„Sice jsme byli zhruba třicet minut ve vedení a místy to vypadalo, že bychom se mohli odpoutat na pohodlný dvouciferný rozdíl, ale vždy se nám podařilo vlastními chybami a možná až nekoncentrovaností dostat soupeře na koně. Kvůli tomu se vlastně celé utkání držel na dostřel. Co se týče obrany, znovu jsme se vrátili o několik týdnů zpět a nebyli jsme schopni zastavovat některé individuality v dolním postavení, což by se nám v takovém utkání a proti soupeři kvalitativně na nižší úrovni nemělo stávat. Druhou věcí, ještě více do očí bijící, byl náš slabý obranný doskok. Toto jsou dva aspekty obranné hry, kde jsme v podstatě v průběhu celého utkání selhávali. Dokázali jsme to však kompenzovat na útočné polovině, kdy dva hráči zaznamenali nadstandardní výkon a dotáhli nás k vítězství. Z mladých hráčů musím pochválit a vyzdvihnout přístup Michala Grilla, který do toho utkání nastoupil nebojácně a byl pro nás svými minutami přínosem," konstatoval trenér GBA Lions Andrej Červenka.

Už ve středu 29. listopadu jindřichohradecké basketbalisty čeká atraktivní souboj s účastníkem Kooperativa NBL pražskou Slavií, kterou přivítají ve své hale v rámci osmifinále Českého poháru (19 hodin).

„O víkendu si dáváme volno, ať hráči zregenerují, ale už v pondělí se začneme připravovat na náš doposud největší zápas sezony. Doufám, že nás fanoušci v duelu proti Slavii přijdou podpořit v co největším počtu," přeje si kouč.

SP Basket – GBA Lions Jindřichův Hradec 84:88 (21:18, 42:47, 59:68)

Nejvíce bodů: Regeti 26, Vrťátko 21, Staniszewski 8, Hřebík 8 – Kábrt 29, Jansa 26, Vondra 12, Karasov 10. Trojky: 12:7. Fauly: 17:15. Trestné hody: 4/9:11/16. Rozhodčí: Kovačovič, Znamínko.

Další výsledky 11. kola

Chomutov – Polabí 88:91, Plzeň – Liberec |80:71, USK Praha B – Sokol Pražský 74:78.

I. liga sk. Západ

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 11 10 1 1022:815 21

2. Sokol Pražský 11 10 1 927:843 21

3. BK Lokomotiva Plzeň 11 8 3 894:777 19

4. Slavoj BK Litoměřice 10 7 3 811:714 17

5. BA LYNX Liberec 11 6 5 853:868 17

6. USK Praha B 11 4 7 802:813 15

7. BK Wolves Radotín 10 4 6 686:791 14

8. BK Levharti Chomutov 11 2 9 850:933 13

9. Basketbal Polabí 11 2 9 891:1030 13

10. SP Basket 11 1 10 724:876 12