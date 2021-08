Jak je na první pohled vidět, talentovaný volejbalista se zlepšuje. Práce v tréninku ho baví, a proto také dostal od klubu novou smlovu.

V létě dokonce vyrazil za svým zkušenějším klegou do Španělska. Bývalý kapitán juniorské reprezentace má za sebou dvě sezony v Jihostroji, ve kterých plnil úlohu druhého nahrávače. Když už se Ondřej Piskáček dostal v zápasech na palubovku, ukázal potenciál. „Pokud na sobě bude nadále pracovat a bude mít profesionální přístup, bude z něj do budoucna velice kvalitní extraligový nahrávač," nechal se těsně po podpisu smlouvy slyšet generální manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mifka.

Piskáčka před časem trápilo zranění ramena, teď už je zdravotně v pořádku. "Má všechny volejbalové i osobnostní předpoklady. Pro každého hráče, pro mladého o to více, je důležitá herní praxe a my bychom mu rádi čas na hřišti přidali. Pokud to situace dovolí, mohl by také pomoci našemu prvoligovému EGE,“ vysvětlil Mifka.

Obě strany měly zájem o pokračování spolupráce a nová smlouva tak byla pouze formalitou. Ondřej Piskáček nakonec zůstane v Českých Budějovicích minimálně další dvě sezony. „Budu nabírat zkušenosti od Miguela," potvrdil, že de Amo pro něj může být nahrávačským vzorem. "Doufám, že nová sezona už bude s fanoušky v hale a výborná atmosféra, kterou dovedou vytvořit, nás požene za titulem.“

Jihostroj právě v tomto týdnu zahajuje přípravu na nový ročník extraligy, kádr, i s Piskáčkem, je uzavřený.