Energie, tedy především elektřinu a teplo, jim dodává společnost Teplospol, v níž má majoritní podíl město. Ta navyšovala ceny už v roce 2020, a to zhruba o pětinu.

„Došlo ke zdražení o zhruba patnáct až dvacet procent. O případném dalším navýšení cen energií zatím nemáme informace, ale to se samozřejmě může kdykoliv změnit,“ podotkla vedoucí bazénu Marcela Kůrková.

Kromě energií rostou i všechny ostatní vstupy, takže jindřichohradecká radnice už má na stole návrh na úpravu cen vstupného do bazénů, saun a letního aquaparku. Jen pro ilustraci, hodinová vstupenka pro dospělého do bazénu v současnosti přijde na 90 korun.

„Musíme na to reagovat. Zdražovat se určitě bude, ale o kolik a kdy ještě přesně nevíme. Není to jen o elektřině, rostou veškeré náklady. Zdražil i třeba dodavatel chlóru,“ zmínila vedoucí plaveckého areálu a připomněla rovněž markantní propad návštěvnosti v období pandemie koronaviru. Jestliže dříve do bazénu během víkendu zavítalo 1400 až 1600 návštěvníků, na podzim loňského roku to byla sotva polovina.

„Když nepočítám školy a kluby, ale jen čistě veřejnost v období normálu a v poslední době, propad byl opravu velký, téměř o polovinu,“ zdůraznila Marcela Kůrková.

Možná se však přece jen začíná blýskat na lepší časy, což potvrzují čísla posledních dnů.

„Po Vánocích a nyní v lednu jsme se dostali na tradiční návštěvnost z doby před koronavirem. I v týdnu chodí mnohem víc lidí. Možná je to důsledek různých předsevzetí o zdravém životním stylu či hubnutí,“ přemítá vedoucí hradeckého plaveckého bazénu.