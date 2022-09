Po několikaleté odmlce se v třeboňském dresu znovu představí zástupci úspěšné generace, která sbírala úspěchy v dorosteneckých kategoriích a v roce 2005 vybojovala pro Jiskru historický postup do extraligy, kde především v prvních sezónách patřila k více než důstojným soupeřům.

Prvním z navrátilců je velezkušený David Čapek. Specialista na obranu byl v extraligových dobách kapitánem třeboňského celku a po sestupu z nejvyšší soutěže strávil celou jednu dekádu v rakouském Hornu, kde své působení zakončil titulem v Dolnorakouské zemské lize. Nyní se do Třeboně vrací jako hrající trenér.

„Po sezoně jsem usoudil, že nadešel ten správný čas vrátit se domů. Když jsem dostal nabídku z Třeboně, nebylo o čem přemýšlet, měl jsem okamžitě jasno. Jsem moc rád, že jsem zpátky, těším se na start nové sezony, na fanoušky a věřím, že budeme v nadcházející sezoně s týmem předvádět kvalitní házenou a budeme úspěšní,“ říká před startem sezony David Čapek.

S přípravou týmu bude Čapkovi mimo jiné pomáhat další hrající třeboňská legenda, kanonýr Zdeněk Kubík. Ten rovněž patřil k oporám Třeboně v nejvyšší soutěži. Následně táhl svými góly tým i ve druhé lize a pravidelně okupoval přední příčky v tabulce střelců. Jeho střelecká produktivita pak nezůstala bez povšimnutí celků z vyšších soutěží a rychlý křídelník tak strávil několik sezon v dresu extraligového Jičína.

Posilu získala Jiskra i mezi tři tyče, kam se po deseti letech opět postaví Jakub Jareš. Zkušený brankář po odchodu z Třeboně působil ve Strakonicích, které v před pěti lety dotáhl do extraligy. Záhy však putoval za Davidem Čapkem do Hornu, kde se letos taktéž rozloučil prvenstvím v regionální soutěži. Posledním ze čtveřice navrátilců do třeboňského dresu je průbojný pivot Jan Vitha, který se k házené vrací po několikaleté přestávce.

Pomůže návrat členů zlaté generace Jiskře k úspěšnému vstupu do sezony? Přijďte se podívat přímo do sportovní haly v Třeboni.

Karel Smetana