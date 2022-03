Pokud se chtějí vyhnout nepříjemné prolínací soutěži, musí v pěti nadcházejících duelech dvakrát porazit rivala z Hané a ve zbylých třech střetnutích mít o jednu výhru víc než Olomoucko, což se, popravdě řečeno, nejeví příliš reálně.

Ale hráči GBA Fio banky rozhodně zbraně předem neskládají, o čemž by rádi své příznivce přesvědčili ve středu 16. března, kdy večer od 20.15 hodin v duelu, který přímým přenosem vysílá ČT sport, hostí vedoucí tým skupiny A2 Děčín.

Severočeši se prezentují velmi tvrdou hrou na obranné polovině a rychlým přechodem do útoku. Jejich hlavními oporami jsou Matěj Svoboda, Ondřej Šiška, Tomáš Pomikálek a Ty Nichols. Někteří stěžejní hráči jsou však nyní zranění, takže je otázkou, v jakém složení se Válečníci představí.

Mužstvo od Vagaru by chtělo navázat na zlepšenou obranu, kterou se prezentovalo v posledních duelech, a směrem dopředu se bude opírat o své aktuálně nejúspěšnější střelce Iana DuBose a Craiga Victora, jimž dobře sekunduje vyhlášený trojkař Filip Novotný.

„Čeká nás velmi důležité utkání v boji o udržení nejvyšší soutěže v Jindřichově Hradci. Přijďte nás podpořit, budeme to potřebovat,“ vyzývá příznivce manažer GBA Fio banky Stanislav Zuzák, který přidal i informaci, že mládež do 18 let bude mít vstup zdarma a dospělí zaplatí na tento duel snížené vstupné 50 korun.

40 tisíc pro Ukrajinu

Ani v této situaci však jindřichohradecký klub nemyslí pouze na basketbal.

GBA Fio banka vyjádřila svůj postoj k válce na Ukrajině. Na snímku Lukáš Stegbauer.Zdroj: Lukáš ŠamalV rámci minulého domácího zápasu s Olomouckem klub uspořádal akci na podporu válkou těžce zkoušené Ukrajiny, během níž se podařilo ze vstupného a dalších příspěvků nashromáždit částku 40 730 korun. Kromě výtěžku ze vstupného mohli zájemci přispět i libovolnou částkou.

„Do této akce se zapojili i naši hráči, trenéři a členové managementu. Zvláštní dík patří fanouškovi, který přispěl vyšším finančním obnosem. Dohromady jsme vybrali přes čtyřicet tisíc korun, které byly přímo v hale předány zástupcům Českého červeného kříže. Chtěli bychom všem poděkovat za tento silný projev solidarity,“ zdůraznil Stanislav Zuzák.

Iniciativu hradeckého basketbalového klubu ocenil i oblastní spolek Českého červeného kříže.

„Děkujeme basketbalovému klubu za tuto iniciativu. Velice si toho vážíme,“ podotkla ředitelka hradeckého oblastního spolku ČČK Lenka Kalábová.

Bez faulu

I nadcházející utkání s Děčínem se ze strany jindřichohradeckých basketbalistů ponese v charitativním duchu.

GBA Fio banka se v něm totiž zapojí do projektu Bez faulu, na němž svorně spolupracují CZ BASKETBALL, kluby Kooperativa NBL, Konto Bariéry, Česká televize a nemalým dílem samozřejmě i basketbaloví fanoušci.

Tento rok je zaměřený na pomoc pětadvacetiletému Zdeňkovi Vrábelovi z Mladé Boleslavi, který měl před šesti lety těžkou nehodu na motocyklu a kvůli vážnému poranění páteře ochrnul na všechny čtyři končetiny.

Zdeněk má rád adrenalinové sporty, jejichž výběr je ale pro kvadruplegiky na vozíku poměrně omezený. Ten výběr je vlastně dost omezený i celkově. A proto si jako bývalý artista na kole a motorkář vybral ten vůbec nejdrsnější sport – ragby. K němu je však třeba velmi speciální a hodně bytelný vozík, který vydrží i velké srážky. Jenže také vyjde na téměř dvě stě tisíc korun, což je pro ragbisty na vozíku nemalá překážka k pořízení.

„Mockrát děkujeme všem, kteří se Zdeňkovi rozhodli pomoct, aby měl tuhle možnost. Chápu, že lidí, kteří dopadli stejně, nebo možná i hůř, je strašně moc, a jsem proto opravdu vděčná za tuhle podanou ruku,“ říká Michaela Vrábelová, Zdeňkova manželka.

Jindřichohradecký klub přispěje 100 korunami za každou neproměněnou střelu svého týmu v zápase, 200 korunami za každý faul svých hráčů a rovnou tisícovkou za technickou chybu. Ve vybraným domácích zápasech se do projetu zapojuje všech dvanáct účastníků Kooperativa NBL.

Zapojit se tradičně budou moci i diváci a fanoušci, a to zasláním dárcovské SMS ve formátu DMS BEZFAULU 30, 60, nebo 90 na číslo 87 777, kdy cena SMS je 30, 60, či 90 korun.