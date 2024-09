Cyklistický závod Okolo jižních Čech má zvuk. Nejen na českém jihu, ale v celé Evropě. Týmy přijely s licencemi třeba až z Kanady. Účast předních družstev světové cyklistiky potěšila fanoušky. Ti cyklisty odměnili hojnou účastí. V cílových a startovních městech jednotlivých etap byla úžasná atmosféra. Nejlepší důkaz je video, přikládáme ho k tomuto článku.

Souhrn čtyř etap závodu Okolo jižních Čech | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bylo všechno dokonalé? Ne. Ale to nebývá nikdy. "To je u každého závodu. Negativum je, že jsme měli nějaké pády, ale žádné vážné zranění, zlomené ruce, zápěstí. Jinak se organizačně závod povedl."

Je pravda, že komplexně se závod se mimořádně vydařil. Skvěle zvolené trasy, náročná stoupání, přístup cyklistů. A počasí. Většina důležitých věcí vyšla naprosto na jedničku. V Českém Krumlově byl jedním ze startérů dokonce prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek. Ředitel závodu s mírným časovým odstupem říká: "Letos závod podpořily Český svaz cyklistiky a Národní sportovní agentura. Mohli jsme se dokonce opřít i o služby Police České republiky, byť té pražské, když už ne jihočeské. A v cíli jedné z etap byl i hejtman. Sice ne ten jihočeský, ale Kraje Vysočina," s nádechem sarkasmu hodnotil 11. ročník závodu jeho ředitel.

Všechno na trati šlapalo, jak pořadatelé naplánovali. Rychlostní průměry přes 42 kilometrů ve zvlněném terénu dosvědčovaly velmi vysokou kvalitu cyklistů. Co se nepovedlo? To vědí nejlépe pořadatelé, diváci by si nedostatků neměli všimnout. Ředitel Okolo jižních Čech se v závěru etapy ve Studené přimotal po pádu k cyklistovi, který si vyléval nepatřičně zlost na rozhodčích. Vzájemný konflikt skončil vyloučením, nešťastnou situaci bude řešit UCI.

Jaká je zpětná vazba od cyklistů, odborníků a manažerů jednotlivých týmů? "Po sportovní stránce je závod každý rok lepší a lepší," hodnotí Jan Hájek. "Letos byl největší počet týmů v historii, 27, to jsme nikdy neměli, takže to jsou jasné signály, že o závod je zájem. Teď je otázka, jestli v našem rozpočtu máme co zlepšovat. Tam už si myslím, že jsme úplně u stropu, tam už potom jen další kategorie, kdy třeba z nějakých tří milionů bychom se museli vyhoupnout do 20 milionů korun a to já nevidím jako reálné. Takže možná trochu ubrat a spíš se soustředit na organizaci, protože ta sportovní úroveň je už na dostatečné úrovni."

Atmosféru podpořili oficiální pozvaní hosté. Partneři závodu. Sponzoři. V rolích startérů byly osobnosti Jihočeského kraje, v cílových městech čekali představitelé obcí, kterými závod projížděl, nebo tam končila etapa. "Atmosféra byla úžasná," myslí si Hájek. "Alfa a omega u silniční cyklistiky je počasí, to vyšlo, to je štěstí. Ve startovacích a cílových městech dělá divácká kulisa atmosféru závodu. Ta byla výborná."

Vyhrál, a ve žlutém trikotu odjel domů, ambiciozní Polák Marcin Budzinski. České barvy zachraňoval výhrou v týmovém pořadí Elkov Kasper. "Paralelně s naším závodem se jel významný závod v Itálii, který odčerpal kvalitní závodníky i třeba ATT Investments, neměli tu nejlepší sestavu, což mě samozřejmě mrzí, ale to už je politika těch týmů. Michael Kukrle, který se každý rok snaží o to, aby byl úspěšný, měl tým Felt-Felbermayr, který mu pomáhal. Nevyšlo to už minulý rok. Myslím, že to samé platí o Jakubu Ťoupalíkovi. Hrozně bych přál Čechům, aby vyhráli. Nepovedlo se. Uvidíme, jak to bude v dalším ročníku," naznačuje Jan Hájek, že minimálně o 12. pokračování uvažuje. "Každý rok začínám vždycky od nuly. Teď zakončíme tenhle ročník a já nemám žádné přísliby na další rok. Musím to zase obejít a uvidíme. Musím si s organizačním týmem sednout a říct si vlastně, co bude dál."