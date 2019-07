Z mistrovství Evropy juniorů v Borasu poslal skvělou vizitku 19letý Tomáš Němejc (Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt). Po rozběhu na 200 m časem 21,61 vyhrál své semifinále při protivětru 0,3 m/s v osobním rekordu 21,22, o sedm hodin později skončil ve finále šestý za 21,40 (-1,7 m/s). V jihočeské tabulce všech dob dál vede Jiří Polák se 21,16 z roku 2017 před Rostislavem Pokorným (oba Sokol) se 21,22 z roku 1992, na kterého se ve Švédsku dotáhl Tomáš Němejc. Čtvrtý je Martin Říčař (Čéčova) se 21,46 z roku 2008. Na snímku je fotofiniš v Baku - jako první probíhá cílem Adigida z Nizozemska v čase 21,08.

Před mistrovstvím se také opět ohlásil rekordman Jiří Polák. 21letý sprintér letos absolvoval jen pět závodů, ale výtečně – v Kladně běžel 200 m za 21,46 a v Novém Městě vyhrál B-běh za 21,36, k tomu se blýskl v Táboře stovkami 10,82 a 10,84! „Kdo s koho“ na dvoustovce se mezi nimi nerozhodne ani na brněnském mistrovství – k této disciplíně je přihlášen jen Polák. Zato na stovce by si to měl rozdat nejen s Němejcem (10,55), ale i s Matoušem Boudným (10,93)…

Evropský festival atletických nadějí v Baku začal z Jihočechů Tomáš Kratochvíl (Sokol, trenér Jiří Couf) čtvrtým místem ve své kvalifikační skupině dálkařů s výkonem 691 a celkově jako desátý postoupil do finále. Jeho oddílová kolegyně Tereza Babická půjde do rozběhů na 100 m překážek se třetím nejlepším časem 13,68, v tyčce má Karolína Podlahová (VS) dokonce druhý nejlepší výkon ze všech účastnic – 396!