Svůj nejlepší osobní výkon roku a druhý v kraji podala na 400 m překážek Johana Šímová (19, N. Včelnice), která byla dvanáctá za 62,38, sekundu od finále. Tereza Babická (Sokol) byla desátá na 100 překážek jako nejlepší juniorka na startu časem 14,18. Nela Nikodemová (Sokol) si zaběhla na této trati osobní rekord 14,74 a byla devatenáctá. Na 100 m skončila Nikola Ježková (NV) jedenáctá výkonem 12,27, v kouli Alena Kvasničková (ČD) třináctá se 11,24.

Soutěže jihočeských talentů na Sokolském ostrově využila spousta žáků ke zlepšení osobních rekordů. Z výkonů: 60 m Jonáš Böhm 7,67 - letos druhý v kraji, Ondřej Kroupa 7,71, Nikola Musilová 7,81 - první, Linda Marušová 8,06, Ema Šefránková 8,06, ml. Tomáš Čoka 8,46 - první, Stela Chválová 8,42 - první, Laura Voldřichová (12) 8,50, 300 m Michal Rada (14) 38,87 - první, Jan Čoka (14) 40,40, Šefránková 41,68 - první, Musilová 43,18, Klára Konfrštová 43,36, 800 m ml. Tomáš Čoka 2:14,92, Sofie Janowiaková (11) 2:34,47 - první, st. žákyně Adéla Holubová 2:24,05, Magdalena Šimánková 2:24,85, Adéla Štefanová 2:25,97, 1500 m Filip Toul (14) 4:35,17 - první, Antonín Kinšt 4:36,25 - druhý, Jakub Janda 4:37,42, 60 přek. ml. Rostislav Pivec 10,72, Filip Komárek 10,75, A. L. Manuel 10,36 - první, Chválová 10,51 - druhá, 100 přek. Janda 15,85, Nina Radová (14) 15,52, Marušová 15,52, Lucie Chmátalová (14) 15,70, výška Marek Kuna 163, Vojtěch Stříbrný 160, Kateřina Kolací 153, Chválová 153, Tereza Čápová (14) 153, ml. Adam Fišer 145, Zuzana Motejlová a Beáta Maleninská 120, dálka Stříbrný 549, Ondřej Kroupa 525, Radová 512, Kateřina Hlaváčová 510 - druhá, ml. Fišer 457, Tony Votava 440, Tereza Kozáková 465 - vyr. výkon roku, Dorothea Pincová 451, koule Veronika Divišová 10,97 - první, Jan Čoka 10,85, oštěp Barbora Kubánková 31,88 - první, Tina Stejskalová 30,11 - druhá, Michal Rada 41,30 - první, René Steinke 38,26 - druhý, ml. Natálie Voráčková 29,23 - první, Pivec 33,79 - první.

Krajský přebor družstev přípravek, sk. 2 v J. Hradci: 60 m (33 startujících chlapců, 22 dívek) Vojtěch Kořenský (NV) 9,22, Valentýna Machartová (JH) 8,89, 150 m Michal Hrdoušek (NV) 22,46, Machartová 21,98, 600 m Hrdoušek 2:00,24 a Karolína Bicanová 1:58,90, Claudie Koukalová (obě VS) 2:01,17, dálka Josef Holej (10, Hojná Voda) 381, Machartová 420, míček Jan Vondruška (Ves.) 30,88, Pavel Rafael (NV) 30,65, Michaela Nováková (NV) 32,80, chlapci NV 104, Milevsko 45, JH 44, Hojná Voda 37, Veselí 26, VS 19, JH B 5, děvčata JH 92,5, NV 82, VS 76, Hojná Voda 15,5, JH B 7, Veselá atletika 4, Veselí 3.