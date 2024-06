Pokud si některý z fotbalových týmů Jindřichohradecka během neděle zastřílí, s největší pravděpodobností to budou hráči z Nové Bystřice. Jedou na 9.30 do Nemanic. Nemanický fotbalový tým čelí výzvě: proti druhému týmu tabulky, Nové Bystřici, která má na kontě nejvíce gólů v soutěži. Očekává se gólová nadílka v nedělním zápase.

Fotbalisté Nové Bystřice pokračují ve výborných výkonech, což potvrdili i v souboji s Horním Žďárem, který doma porazili 3:0. | Foto: Andreas Berger

Nemanice jsou někdejší jihočeskou vsí, dnes tvoří součást statutárního města České Budějovice coby základní sídelní jednotka. Při sčítání lidu roku 2001 připadalo na Nemanice 481 domů a 2130 obyvatel. O deset let později měly Nemanice podle obvyklého pobytu 2454 obyvatel, při následujícím sčítání lidu roku 2021 měly Nemanice podle obvyklého pobytu 1933 obyvatel. Tolik oficiální údaje. Aktuálně je v Nemanicích důležité jiné číslo. Ve 23 zápasech krajské I. B třídy fotbalový tým inkasoval 119 gólů!

Vzhledem, k tomu, že do Nemanic míří na nedělní dopoledne Nová Bystřice z Jindřichohradecka, která je v tabulce na druhém místě, dá se očekávat, že góly budou padat právě v tomto utkání. Nová Bystřice je v tabulce v čele, bojuje o první místo, její hráči nastříleli do tohoto víkendu 84 gólů, to je nejvíc ze všech týmů v soutěži. A pozor! Zápas v Nemanicích začíná v neděli už v 9.30.