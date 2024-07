Ve druhé polovině minulého století to bylo jinak. V JIhočeském kraji byl hodně oblíbený box. Do sokolovny v Č. Budějovicích mířili fanoušci z celého kraje…

Bedřich Šíma, bývalý boxer Škody České Budějovice, vzpomíná na své začátky a legendární sokolovnu, kde se formovala jeho kariéra. Jaké byly jeho první kroky v boxu a proč si vybral právě České Budějovice? Přečtěte si rozhovor s tímto sympatickým sportovcem, který se stále těší dobré náladě.

Má i medaili z mistrovství Československa. Vzpomínáte si na jeho tanec v ringu? Rychlé nohy, mrštný, soupeře děsil pohybem, a rychlostí. Bedřich Šíma. Zeptali jsme se ho, jak vzpomíná na legendární sokolovnu.

"Začínal jsem ve třinácti letech v Kladně," vrací se bývalý boxer Škody České Budějovice k začátkům. Proč to u něj vyhrál právě box? "Protože jsme byli dobrá parta. Tak jsme se dali dohromady. Všichni pak odpadli, já jsem zůstal." A udělal dobře. Na výběr měl z několika míst. Praha, Ústí…"

Boxer Bedřich Šíma. S kým si dal do nosu? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byl jsem na Kladně, v Praze, v Sokolově, měl jsem jít do Ústí a pak jsem měl jít do Ostravy a do Mostu. No a vybral jsem si Budějovice," směje se sympaťák, který má neustále dobrou náladu. "V sokolovně to byla nádhera, vyhecovali mě lidi, atmosféra byla krásná, chodilo tam, na box kamarádi, sokolovna byla plná."Podívejte se na video, s kým si Beďa Šíma dal do nosu. Při i po zápase!