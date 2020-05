V elitní soutěži OP I. si ve dvouhře nejlépe počínal zkušený Jaroslav Kozel, který hájí barvy řečického béčka. Odehrál celkem 56 zápasů, v nichž si připsal pouhé čtyři porážky a s úspěšností 96,43 procenta byl nejúspěšnějším stolním tenistou napříč všemi třemi úrovněmi přeboru Jindřichohradecka. Za ním skončil třeboňský Karel Dvořák s bilancí 63 výher a 12 proher. Třetí Petr Záruba ze suchdolského béčka zaokrouhlil svou bilanci na 50 vítězství a jen v 10 případech odešel od stolu poražený.

Singlistům v OP II. vládlo lodhéřovské duo Jaroslav Pavouk a František Laštovka. Oba se dostali přes devadesátiprocentní úspěšnost. Za nimi skončil Miroslav Marek z Novosedel.

V OP III. zářil Roman Voneš z Dírné, který z 59 duelů vyhrál 54. Druhou příčku obsadil Aleš Viščur z Lomnice, třetí Karel Vobořil z Kardašovy Řečice, jenž však ze všech tří hráčů absolvoval suverénně nejvíc duelů – 76.

Přinášíme přehled deseti nejúspěšnějších hráčů ze všech tří soutěží ve dvouhře s vyjádřením procentuální úspěšnosti a skóre z absolvovaných zápasů.

Okresní přebor I.

1. Jaroslav Kozel (K. Řečice B) 96,43 % (52:4), 2. Karel Dvořák (Třeboň C) 84,00 % (63:12), 3. Petr Záruba (Suchdol B) 83.33 % (50:10), 4. Roman Kadlec (N. Včelnice A) 81,82 % (36:8), 5. Petr Kopecký (Č. Velenice A) 78,08 % (57:16), 6. Libor Šuhájek (N. Včelnice A) 73,81 % (62:22), 7. Martin Mareš (Č. Rudolec A) 72,73 % (48:18), 8. Miroslav Ruso (Třeboň C) 70,97 % (44:18), 9. Martin Šuhájek (N. Včelnice A) 70,00 % (56:24), 10. Lubomír Kryzan (Č. Rudolec A) 69,23 % (36:16).

Okresní přebor II.

1. Jaroslav Pavouk (Lodhéřov C) 93,48 % (43:3), 2. František Laštovka (Lodhéřov C) 90,91 % (60:6), 3. Miroslav Marek (Novosedly) 84,44 % (38:7), 4. Petr Brabec (Kunžak) 84,29 % (59:11), 5. Jan Maňhal st. (Studená D) 83,33 % (40:8), 6. František Podhrázský (Studená D) 80,85 % (38:9), 7. Luděk Schandl (Č. Velenice B) 77,59 % (45:13), 8. Jiří Holakovský (Lodhéřov C) 76,36 % (42:13), 9. Václav Kožera (Lásenice B) 72,46 % (50.19), 10. Pavel Vondry (Č. Velenice B) 72,41 % (42:16).

Okresní přebor III.

1. Roman Voneš (Dírná B) 91,53 % (54:5), 2. Aleš Viščur (Lomnice B) 85,42 % (41:7), 3. Karel Vobořil (K. Řečice C) 84,21 % (64:12), 4. Jaroslav Novák (Studená E) 83,33 % (45:9), 5. Pavel Hauk (Č. Velenice C) 78,85 % (41:11), 6. Vladimír Vybíral (Old Boys J. Hradec) 78,46 % (51:14), 7. Michal Tůma (Pinec J. Hradec C) 78,26 % (36:10), 8. Martin Vondrášek (Old Boys J. Hradec) 75,41 % (46:15), 9. Vojtěch Icha (Lomnice B) 75,00 % (42:14), 10. Radek Maryška 74,55 % (41:14).