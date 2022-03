Po úspěšné dohrávce v Kutné Hoře vyrazili třeboňští muži hájit třetí příčku do Úval, které byly v tabulce hned v závěsu a v případě výhry mohly Jihočechy předehnat. O tom, že se v úvalské hale nebude jednat o procházku růžovým sadem, svědčil i podzimní zápas, ve kterém Úvaly dokázaly Třeboň přetlačit a odvézt si od Světa 2 body.

Zatímco v předešlém průběhu sezony se házenkářům Jiskry úvody utkání příliš nedařily, tentokrát dokázali domácí tým dokonale zaskočit a po deseti minutách vedli o pět branek. Úvaly se však brzy dokázaly vrátit do zápasu a nakonec poločas o jednu branku vyhráli.

Ve druhé půli se skóre přelévalo ze strany na stranu a k vidění byla atraktivní házená. Házenkáři z Třeboně si dokázali vytvořit čtvrt hodiny před koncem tříbrankový náskok, jejich soupeř však dokázal zareagovat, a tak se do závěrečné desetiminutovky vstupovalo za nerozhodného stavu. Domácí se dvakrát dokázali dostat do vedení, ale po jejich vyloučení se hráčům Třeboně dvě minuty před koncem opět povedlo překlopit skóre na svou stranu.

To však byl teprve začátek neuvěřitelného dramatu v závěru utkání. Třeboňští totiž brzy přišli kvůli vyloučení o dva hráče a Úvaly dokázaly minutu před koncem ze sedmimetrového hodu srovnat. Následně obdržel červenou kartu ještě Richard Pitoňák, hostům tedy zůstali na hřišti poslední tři hráči v poli a Úvaly navíc šly z další nařízené sedmičky do vedení. V této zdánlivě beznadějné situaci hráli Třeboňští vabank, do útoku vyrazili ve čtyřech hráčích s prázdnou brankou a podařilo se jim srovnat. Domácí měli ještě poslední šanci rozhodnout, ale torzu sestavy Jiskry se povedlo poslední útok ubránit a oba týmy se nakonec o body podělily.

“Věděli jsme, že nás nečeká lehké utkání. Úvaly mají mladý běhavý tým a svou sílu nám ukázaly i na podzim, kdy nás dokázaly porazit. Oproti podzimu se nám výborně podařil úvod utkání, i když pak domácí dokázali náš náskok stáhnout. Druhý poločas byl nervózní, ale klukům se dařilo v rámci možností plnit pokyny, se kterými jsme do zápasu šli a celkově bylo k vidění velice kvalitní a zajímavé utkání. Tým celý zápas pracoval velmi dobře a máme radost ze zlepšující se práce v obraně. Závěr zápasu byl opravdu hektický a již dlouho jsem nic podobného nezažil. Musím smeknout před tím, jak se kluci v závěru dokázali semknout a urvat bod v téměř beznadějné situaci. I přes dobrý kolektivní výkon bych vyzdvihl především Pavla Zahradníka, který tvrdil muziku v obraně a opět podal perfektní výkon také Standa Toman v brance. Svými zkušenostmi nám dále velmi pomohli Jirka Kostelecký a Lukáš Povolný. Tato remíza může zamotat situaci v tabulce, ale věřím, že když na tento výkon navážeme, tak se nám podaří třetí místo před pronásledovateli udržet,“ okomentoval průběh trenér třeboňského celku Václav Marek.

V dalším kole házenkáři Jiskry ve své hale v sobotu 2. dubna přivítají v jihočeském derby Spartak Sezimovo Ústí (18 hodin).

Sokol Úvaly - Jiskra Třeboň 27:27 (13:12)

Úvaly: Kundrata, Vlasák - Heinic 8/6, Seidl 6/1, Bossanyi 4/1, Franc 3, Najman 2, Pokorný 2, Cenigr 1, Benešovský 1, Všetečka, Vintrych, Böhm, Kubec.

Třeboň: Toman - Povolný 9, Baierlnig 7/2, Neužil 3, Brabec 3, Dobeš 3, Pitoňák 1, J. Kostelecký 1/1, Podsclan, Zahradník.

Sedmimetrové hody: 9/8:3/3. Vyloučení: 3:7. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (Pitoňák). Rozhodčí: Hájek, Řeháček.

II. liga - JVČ

1. Sokol Nové Veselí B 17 17 0 0 561:397 34

2. Loko České Budějovice 17 15 0 2 510:423 30

3. Jiskra Třeboň 17 11 2 4 515:455 24

4. ČZ HBC Strakonice 1921 B 17 11 0 6 536:501 22

5. Sokol Úvaly 17 10 2 5 470:446 22

6. Slavia Praha 18 7 2 9 511:514 16

7. 1.HC Pardubice 16 6 0 10 415:452 12

8. Sparta Kutná Hora 17 6 0 11 456:510 12

9. Jiskra Havlíčkův Brod 16 4 1 11 473:510 9

10. Lokomotiva Vršovice 17 4 1 12 468:514 9

11. Spartak MAS Sezimovo Ústí 17 3 2 12 441:498 8

12. TJ Dolní Cerekev 16 2 0 14 390:526 4