/FOTOGALERIE/ Jindřichohradečtí basketbalisté nezaváhali ani ve svém čtvrtém vystoupení v sezoně. V prvoligovém souboji porazili Plzeň 93:73 a patří jim první příčka tabulky skupiny Západ o skóre před stejně úspěšnými celky Litoměřic a Sokola Pražského.

Basketbalisté GBA Lions ve zbrusu nových dresech porazili ve 4. kole I. ligy Plzeň 93:73. | Foto: Lukáš Šamal

Plzeň dokáže být nepříjemným a fyzicky náročným protivníkem, o čemž se mladý tým GBA Lions přesvědčil především v úvodní periodě, kterou vyhrál rozdílem pouhých tří bodů, a to především nedůsledností pod vlastním košem.

Postupně však tuto činnost zlepšil a vzhledem k tomu, že směrem dopředu to Jihočechům šlape, začal jejich náskok narůstat. Hlavní nápor přišel po přestávce, kdy si hradečtí basketbalisté vybudovali rozhodující náskok a do poslední čtvrtiny šli s náskokem 16 bodů, který už si s přehledem pohlídal. Střelecky se dařilo především dvojici Kábrt, Jansa, která se postarala téměř o polovinu bodů vítězů.

„Můžeme být spokojeni s vítězstvím, ale opět se nám podařilo hrát to, co jsme chtěli, jenom třicet minut. Do úvodní čtvrtiny jsme nastoupili nekoncentrovaně v obraně. Nicméně útočně děláme skvělá rozhodnutí, myslím, že na ten basket se dá dívat. Jen nám trošku chybí zabijácký instinkt. V momentě, kdy jsme plus dvacet bodů, hrát trochu chytřeji. Místo abychom vystřelili pět nebo šest trojek po sobě, které nám nepadnou, tak se spíše rozhodnout dojít si do koše pro lehké dva body. Ale na útočné polovině můžeme být spokojeni. Po slabší první desetiminutovce jsme v obraně začali působit kompaktněji, každý hráč si splnil svoje úkoly. Jako tým jsme také solidně doskakovali. Co se týče individualit, hoši na sobě pracují, postupně se zlepšují a je to i v zápasech vidět. Do rotace jsme zapojili už i nově příchozího Ondru Plášila a myslím, že svůj čas dobře využil a v utkání si splnil svoje. S přístupem i výkonem všech hráčů můžeme být spokojeni,“ zhodnotil utkání trenér GBA Lions Andrej Červenka.

V dalším utkání se Jihočeši v pátek 13. října představí v Chomutově (19 hodin).

GBA Lions Jindřichův Hradec – Lokomotiva Plzeň 93:73 (31:28, 50:41, 75:59)

Nejvíce bodů: Kábrt 22, Jansa 22, Valentíny 13, Linis 11, Vondra 10 – David 31, Mach 11, Jirák 9, Poláček 6, Klička 6, Kojzar 6. Trojky: 13:5. Fauly: 22:13. Trestné hody: 22/30:10/14. Doskoky: 46:43. Rozhodčí: Komprs, Škaroupka.

I. liga sk. Západ

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 4 4 0 392 283 8

2. Slavoj BK Litoměřice 4 4 0 329 254 8

3. Sokol Pražský 4 4 0 301 266 8

4. BK Lokomotiva Plzeň 4 2 2 329 324 6

5. BA Lynx Liberec 4 2 2 325 327 6

6. BK Wolves Radotín 4 2 2 275 337 6

7. USK Praha B 4 1 3 297 311 5

8. BK Levharti Chomutov 4 1 3 314 353 5

9. Basketbal Polabí 4 0 4 334 377 4

10. SP Basket 4 0 4 243 307 4