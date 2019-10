Městská plovárna v Jindřichově Hradci zakončila letošní sezonu nohejbalovým turnajem trojic.

při nohejbalovém turnaji na hradecké plovárně byl k vidění dobrý sport a hlavně tam panovala výborná nálada. | Foto: Jindřich Havlík

Klání se zúčastnilo celkem sedm týmů, které mezi sebou svedly zajímavé boje. „S účastí jsme spokojeni. Vzhledem k tomu, že jsme kvůli počasí turnaj o týden posunovali, odhlásily se jen dva týmy. Navíc sportovcům fandilo i hodně diváků. Lidé se sešli, bavili, tak by to mělo být. K vidění byl i souboj generací, bylo fajn to sledovat,“ podotkl provozovatel plovárny Jindřich Havlík z formy BORO sport, jehož těší, že se na kurtu na břehu rybníka Vajgar pomalu daří obnovit tradici nohejbalových turnajů.