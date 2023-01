Anketa, kterou každoročně organizuje jindřichohradecké okresní sdružení České unie sportu, bude vyhodnocena ve čtyřech kategoriích: jednotlivci do 18 let (10 oceněných), jednotlivci dospělí (5), kolektivy mládeže do 18 let (3) a kolektivy dospělých (3).

Představitelé klubů, spolků, tělovýchovných jednot a sportovních svazů už nahlásili nominace jednotlivců nebo družstev, z nichž vzejdou nejúspěšnější sportovci jednotlivých kategorií.

„Na základě zaslaných nominací bude o pořadí ankety v jednotlivých kategoriích rozhodovat tým odborníků, který výkonný výbor okresního sdružení ČUS ve svém statutu schválil už v říjnu,“ podotkl Jindřich Švec, předseda výkonného výboru okresního sdružení ČUS.

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovce roku 2022 pro oblast Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Třeboni. Předávat se budou i zvláštní ceny za dlouholetou a úspěšnou činnost v oblasti sportu a tělovýchovy.

Předkládáme seznam navržených jednotlivců v kategoriích dopělých a mládeže do 18 let. Nominace kolektivů zveřejníme v dalších dnech.

Jednotlivci - dospělí

Borovka Štěpán, GBA Lions J. Hradec – basketbal:

Stabilní hráč kádru mužů, účastník KNBL, v sezoně 2022/23 nejužitečnější hráč týmu v I. lize, odchovanec klubu

Čurdová Anežka, Taekwon - do Třeboň, taekwon-do ITF:

1. místo - mistrovství ČR Dan – matsogi do 72kg, Pohár svazu – matsogi do 72 kg, Moravia Open – matsogi do 72 kg

2. místo - Moravia Open - technické sestavy II. a III. dan

3. místo - mistrovství Evropy matsogi do 72kg

Drnková Anna, VK Vajgar J. Hradec – veslování:

2. místo - mistrovství ČR – Račice dvojka a čtyřka bez kormidelníka žen

4. místo - Mezinárodní regata Essen skif ženy do 23 let lehká váha – 2x

9. místo - Mistrovství Evropy do 23 let - Belgie skif ženy do 23 let

Fencl Jiří, TC Vajgar J. Hradec – triatlon:

1. místo - Jihočeský pohár

2. místo - Sportovec podkletí

3. místo - celkové pořadí v žebříčku Jč. poháru

Janák Filip, SK Suchdol nad Lužnicí – hokejbal:

Brankařská opora seniorského týmu mužů v I. lize,

Kešnar Jonáš, PK J. Hradec – plavání a paraplavání:

6. místo - Mistrovství světa - 200 m polohový závod

1. místo - Závody světové série - 400m polohový závod

4. místo - Závody světové série – 200m motýlek

5. místo - Závody světové série – 800m volný způsob

1. místo - Mistrovství ČR - 400m VZ, 200m PZ a 100m motýlek

3. místo - Mistrovství ČR – 100m znak

Linduška František, TC Vajgar J. Hradec – triatlon:

1. místo - Jihočeský pohár – Jindřichohradecký závod v M. Ratmírově, Sportovec podkletí – Holubov, celkové pořadí v Jihočeském poháru

Musilová Nikola, TC Vajgar J. Hradec – triatlon:

3. místo - Český pohár – v Táboře a Karlových Varech, celkové pořadí Českého poháru

Novotná Veronika, Klub biatlonu Staré Město p. Landštejnem – biatlon:

1. místo - mistrovství Německa ve štafetách – letní biatlon ženy, mistrovství Slovenska závod s hromadným startem - juniorky

2. místo – v republikovém žebříčku – zimní biatlon

Vítězka republikového žebříčku v letním biatlonu juniorek

Pech Zdeněk, SKOK J. Hradec – atletika kategorie Masters /55-59let/:

3. místo - Mistrovství světa – 400m překážek ve Finsku, halové mistrovství Evropy – 400m v Portugalsku

1. místo - halové mistrovství ČR – 60m a 200m

2. místo - Mistrovství ČR – 400m překážek

Držitel šesti českých rekordů

Pičmanová Zuzana, TC Vajgar J. Hradec – triatlon:

1. místo - Český pohár v dlouhém triatlonu - celkové pořadí, Český pohár v dlouhém triatlonu ve Žďáru nad Sázavou, v Pardubicích a v Konopišti

3. místo - Český pohár v Táboře

Rožboudová Veronika, Taekwon-do Třeboň – taekwon-do ITF:

1. místo - Mistrovství Evropy týmů technické sestavy, Pohár svazu matsogi do 67kg, Moravia Open matsogi do 67kg

2. místo - Mistrovství Evropy – technické sestavy I. dan, Moravia Open - technické sestavy I. dan

Schorná Pavla, Klub biatlonu Staré Město p. Landštejnem – biatlon:

1. místo - mistrovství Německa - dvojnásobná vítězka ve štafetách a v závodě s hromadným startem, mistrovství Slovenska – dvojnásobná vítězka kategorie žen, mistrovství ČR ve vytrvalostním závodě a ve sprintu – v zimním biatlonu a ve sprintu v letním biatlonu, v republikovém žebříčku za r. 2022 v kategorii ženy A v letním i zimním biatlonu

Strnad Marek, TJ Nová Včelnice – atletika:

2. místo - akademické mistrovství ČR 800m a štafeta 4 x 400m, mezistátní utkání ČR – Polsko – Slovinsko – člen týmu ČR

3. místo - v historických tabulkách Jč. kraje v běhu na 1500m 3:49,17

4. místo - mistrovství ČR v přespolním běhu na 4km

Votava Filip, FK J. Hradec 1910 – fotbal:

Jedna z hlavních opor, kapitán týmu hrajícího KP a po polovině sezony figuruje na první příčce.

Jednotlivci – mládež do 18 let

Bíňovcová Aneta, Taekwon-do Třeboň – taekwon-do ITF /juniorka/:

1. místo - Moravia Open – technické sestavy I. dan

2. místo - Pohár svazu 1. a 2. kolo – matsogi a technické sestavy, Ataxon Open – matsogi a technické sestavy I. dan

3. místo - Mistrovství Evropy – technické sestavy I. dan, mistrovství ČR – sportovní boj, Pohár svazu 2. kolo – matsogi do 58 kg

Blažek Cyril, TCV J. Hradec – triatlon /žák/:

3. místo - mistrovství Jč. poháru v celkovém pořadí, mistrovství Jč. poháru - Zliv

4. místo - mistrovství Jč. kraje v aquatlonu – J. Hradec

7. místo - Český pohár v celkovém pořadí

Fiedlerová Enola – Tenis klub J. Hradec – tenis /žákyně/:

1. místo - celostátních turnajích v Písku, J. Hradci a Humpolci

Přebornice Jč. Kraje, kvalifikovala se na mistrovství ČR, reprezentantka Jč. kraje na turnaji Fed Cup.

Flosmanová Kristýna Eva, TJ Jiskra Třeboň – jachting /juniorka/:

1. místo - Český pohár v celkovém pořadí v lodní třídě ILCA 4, Evropský pohár GER, Wanemünde v lodní třídě ILCA 4, Autumn regatta ITA, Lago di Garda v lodní třídě ILCA 4

2. místo - Evropský pohár GER, Wanemünde v lodní třídě ILCA 4

3. místo - Mezinárodním mistrovství ČR v lodní třídě ILCA 4,7, mistrovství ČR v lodní třídě ILCA 4

Gröschl Vojtěch, TCV J. Hradec – triatlon /žák/:

1. místo - mistrovství Jč. kraje v aquatlonu – J. Hradec

3. místo - mistrovství Jč. kraje v triatlonu – Zliv, Pardubice a Konopiště

5. místo - Český pohár – celkové pořadí

Holický Jakub, VK Vajgar J. Hradec – veslování /dorostenec/:

1. místo - mistrovství ČR na skifu – sprint, závody Olympijských nadějí – osma

2. místo - mistrovství ČR na dvojskifu na párové čtyřce a sprintu

3. místo - závody Olympijských nadějí – dvojskif

Holý David, TJ Lokomotiva Č. Velenice – kuželky /dorostenec/:

2. místo - mistrovství ČR jednotlivců a družstev

4. místo - Český pohár

Člen širší nominace na mistrovství světa dorostu

Chmelíková Karolína, Taekwon-do Třeboň – taekwon-do ITF /ml. juniorka/:

1. místo - mistrovství ČR v technických sestavách a matsogi do65kg, Pohár svazu v technických sestavách, Sonkal Open v technických sestavách a matsogi, Moravia Open v technických sestavách, soutěž středisek v technických sestavách a matsogi

Janeček Tomáš, TJ Jiskra Třeboň – veslování /junior/:

1. místo - mistrovství ČR ve sprintu na dvojskifu, mistrovství ČR dvojka s kormidelníkem

2. místo - mistrovství ČR párová čtyřka

3. místo - Coupe de la Jeunesse ve Španělsku – párová čtyřka juniorů

Kordová Sára, TJ Jiskra Třeboň – veslování /st. žákyně/:

1. místo - mistrovství ČR na skifu, Hradišťský šestikilák na skifu

2. místo - mistrovství ČR ve sprintu, dvojka bez kormidelnice

3. místo - Mistrovství ČR párová čtyřka, osmiveslice a čtyřka bez korm.

Kozáková Denisa, AE MTK J. Hradec – sportovní aerobic /kadetka/:

10. místo - mistrovství ČR ve své kategorii

Krejčí Filip, TJ Centropen Dačice - tenis /ml. žák/:

9. místo - mistrovství ČR ve dvouhrách

Získal celkem 2 zlaté, 1 stříbrnou a 7 bronzových, ve čtyřhře 6 zlatých, 3 stříbrné a 7 bronzových, byl vybrán mezi 8 nejlepších hráčů Tenisové akademie Jč. kraje.

Kůrková Karolína, TCV J. Hradec – triatlon /žákyně/:

2. místo - mistrovství ČR – aquatlon – Praha, mistrovství Jč. kraje – aquatlon – J. Hradec

3. místo - mistrovství ČR – aquatlon – celkové pořadí

7. místo - mistrovství Českého poháru – celkové pořadí

Máchová Veronika, Taekwon-do Třeboň – taekwon-do ITF /ml. juniorka/:

1. místo - Ataxon Open technické sestavy a matsogi do 60kg, Moravia Open matsogi do 60kg, soutěž talentované mládeže matsogi do 55kg

2. místo - Moravia Open technické sestavy a matsogi I. dan

3. místo - mistrovství Evropy matsogi do 60kg

Marešová Simona, PK J. Hradec – plavání /dorostenka/:

3. místo - Zimní mistrovství ČR – 200m znak, Letní mistrovství ČR - 200m znak a 400m polohový závod

Neidrová Barbora, Házená J. Hradec – házená /žákyně/:

Střední spojka týmu starších žákyň v Žákovské lize a v I. lize mladších dorostenek, nejlepší střelkyně soutěže. Členka reprezentace ČR

Nezvalová Sofie, PK J. Hradec – plavání /dorostenka/:

3. místo - Zimní mistrovství ČR – 50m, 100m a 200m prsa a 100m PZ

Novák Martin, SK Boxing Třeboň – box /st. žák/:

1. místo - mistrovství ČR žactva ve váze do 50kg, v Jihozápadní oblasti Národní ligy

Novotná Aneta, KB Staré Město pod Landštejnem - letní biatlon /juniorka/:

1. místo - v celostátním žebříčku v kategorii W19, držitelka mistrovské výkonnostní třídy v zimním i letním biatlonu, mistrovství Německa v závodě s hromadným startem

2. místo - mistrovství ČR na kolečkových lyžích ve stíhacím závodě

3. místo - mistrovství ČR na kolečkových lyžích ve sprintu

Nominovala se na Evropský olympijský festival mládeže v zimním biatlonu do Itálie. Na republikových a mezinárodních závodech získala 9 medailí (3-3-3). Reprezentantka ČR v zimním i letním biatlonu.

Oupoh Jordan, GBA Lions J. Hradec – basketbal /dorostenec/:

Člen mužského týmu GBA Lions v I. lize, odchonavec klubu, reprezentant ČR do U18.

Pastorková Barbora, TJ Slovan J. Hradec – Shindókan - karate /žákyně/:

1. místo - mistrovství ČR Goju ryu kumite

2. místo - Mistrovství ČR WKF kumite, mezinárodní závod Eurocup - Rakousko

Pivcová Žaneta, SKOK J. Hradec – atletika – vrh koulí /dorostenka/:

2. místo - halové Mistrovství ČR v Ostravě (výkon 14,23 m – 3kg)

3. místo - Mistrovství ČR na dráze v Ostravě (výkon 14.49 m – 3kg)

6. míso - Mezinárodní závod Polsko – ČR – Maďarsko do 17 let 13,96 - (3kg)

8. místo - Mistrovství ČR dospělých do 22 let Brno (výkon 11.78 m – 4kg)

Preislerová Adéla, PK J. Hradec – plavání /dorostenka/:

1. místo - Zimní mistrovství ČR – 50m, 100m volný způsob, Letní mistrovství ČR - 50m, 100m a 200m volný způsob, Letní Olympiáda dětí a mládeže - 50m, 100m a 200m VZ

Rysová Eliška, TJ Lokomotiva Č. Velenice – kuželky /žákyně/:

1. místo - Mistrovství ČR – disciplína 100HS

2. místo - Mistrovství ČR – disciplína sprint

Pohár mladých nadějí, postup mezi nejlepších 16 hráček

Řeřichová Simona, AE MTK J. Hradec – sportovní aerobic /žákyně/:

2. místo - mistrovství ČR v kategorii 8 – 10 let

Řeřichová Tereza, AE MTK J. Hradec – sportovní aerobic /žákyně/:

1. místo - Mistrovství ČR v kategorii 8 – 10 let.

Schorný Jan, KB Staré Město p. Land. - letní biatlon /ml. žák/:

1. místo - mistrovství ČR v zimním biatlonu ve sprintu žáků M12, mistrovství Slovenska – žáci B

2. místo - v republikovém žebříčku v kategorii žáků M12, mistrovství ČR ve sprintu a v závodě s hromadným startem

3. místo - Mistrovství ČR ve štafetách žáků M12

Schreibmeirová Simona, TJ Jiskra Třeboň – házená /st. dorostenka/:

Opora týmu Jiskry Třeboň, v soutěžním ročníku 21/22 se 242 góly nejlepší střelkyně 2. ligy. Dorostenecká a nyní juniorská reprezentantka ČR, na MS dorostenek byla se 45 góly nejlepší střelkyní týmu. V probíhajícím soutěžním ročníku 22/23 I. ligy dorostenek za Jiskru Třeboň s 94 góly nejlepší střelkyně soutěže. V probíhajícím soutěžním ročníku 22/23 MOL Ligy za DHC Plzeň se 42 góly druhá nejlepší střelkyně týmu.