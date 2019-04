Týn nad Vltavou – Nová Včelnice 3:0 (1:0)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice (7. místo): „Do Týna nad Vltavou jsme si jeli pro tři body, ale přivezli jsme si tři góly… Úvod střetnutí však výsledku vůbec nenasvědčoval. Zkraje jsme byli lepší, soupeře jsme zatlačili, ale najednou se nám všechno přestalo dařit. Kazili jsme jednoduché přihrávky, špatně jsme soupeře obsazovali a sklouzli jsme k mizérii z podzimu. Přesto jsme měli dvě velké šance, do nichž se dostal Blažek. Kdyby je proměnil, zřejmě by se duel vyvíjel jinak. Bohužel, v 42. minutě jsme dostali gól do šatny, a když domácí v 62. minutě přidali druhou trefu, bylo jasné, že body nezískáme. Týn však musím pochválit, snažil se hrát fotbal a vítězství si zasloužil. Doufám, že jsme si tímto mizerný výkon pro zbytek jara vybrali.“

TJ Nová Včelnice

Koudelka – V. Hornát, Jaroš,L. Šlapanský (78. Nebeský), Mareš (66. O. Šlapanský) – Petráš, Didek, Tuček, Průša (65. Vokuš) – Horák (56. Zápotoka), O. Blažek.

Sezimovo Ústí – Dačice 2:0 (1:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (8.): „V první řadě bych chtěl poděkovat hráčům Sezimova Ústí, že zřejmě jako jediní v soutěži chtějí hrát aspoň trochu fotbal. My lídrovi tabulky zdatně sekundovali, a tak se hrál na tuto soutěž nadstandardní duel, který měl tempo a spoustu pohledných akcí. Od vápna k vápnu to byla vyrovnaná bitva a v určitých úsecích jsme měli i mírnou převahu, ovšem protivník je silný ve svém vlastním vápně a zároveň velmi nebezpečný v tom útočném. Tam se utkání rozhodují, a proto také Sezimák získal tři body. My si však střetnutí také užili a kluci zaslouží pochvalu.“

Centropen Dačice

Zejda – Brtník (66. Benda), Chyška, Nováček, Máša (70. M. Distel) – Šimánek, Točík, M. Votava, Hric – Dědič, Diviš (55. Beneš).