Z domácí strany to však bylo brankově vše. Ve druhé třetině přidal třetí gól hostů Císař a pět minut před koncem završil konečný výsledek 1:4 svou druhou brankou Mátl.

Domácí v sobotu prohráli s Nových Strašecím 3:6 a chtěli si v neděli spravit chuť. To se jim však nepodařilo. Již ve 3. minutě šli hosté do vedení po vydařené střele Mátla. Když pak z přesilovky přidal v 8. minutě druhou branku hostů Tácha, bylo s domácími zle. Podařilo se jim však vykřesat jiskřičku naděje ve 12. minutě, kdy na 1:2 snížil R. Sitter.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.