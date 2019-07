Jindřichův Hradec - V sobotu 27. července se na Farmě Jindřiš nedaleko Jindřichova Hradce uskutečnily Jezdecké hry.

I přes vytrvalý déšť se od deseti hodin soutěžilo v mnoha jezdeckých disciplínách, například křížky, slalom, parkur do 60 a do 90 centimetrů, jízda zručnosti a další. Pro děti i dospělé byl připraven zábavný program a veselá nálada trvala až do pozdních hodin.