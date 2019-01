Jindřichův Hradec – Okolo jižních Čech 2018 je populární a oblíbený mezinárodní cyklistický etapový závod, který se uskuteční od 5. do 9. září.

Jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka na kolo nedá dopustit. Rád na něm vyráží po městě i na síť cyklostezek. | Foto: archiv Stanislava Mrvky

Je zároveň součástí Světového poháru v silniční cyklistice.

Na naše dotazy odpovídal také Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce.



Jak závod Okolo jižních Čech vnímáte?

Tento projekt zcela jasně ukázal, že je nejen životaschopný, ale také zajímavý. A z hlediska cyklistické profesionální odbornosti i na vysoké úrovni. Letos je o to výjimečnější, že byl rozšířen také na území Rakouska, když druhá etapa startuje v Litschau. A já si myslím, že je to správná cesta, protože účast zahraničních jezdců je jistě zajímavá i pro naše rakouské sousedy. Jsem přesvědčený, že do jižních Čech bezpochyby patří, což ostatně potvrdila například i paní hejtmanka, která se vyjádřila, že se jedná o velmi významnou akci. Město závod odporuje, neboť je nedílně spjatý přímo s Hradcem.



Přinese to městu něco? Ať už podnikatelům, či občanům?

Na tuto otázku jsem už před časem odpovídal na zastupitelstvu kraje. Přináší to, stejně jako další akce, podporu něčeho konkrétního. Je sice pravda, že město ze svého rozpočtu vydá nějaké finanční prostředky, ale přinese to podporu podnikatelům, neboť ti závodníci jsou po celou dobu konání závodu ubytovaní v Jindřichově Hradci a stravují se tady. Pro nás není důležité, zda jde zisk pro město, nebo pro naše podnikatele. A je to klasická ukázka a forma podpory podnikání ze strany radnice. Trochu mě mrzí, že na tohle se někdy zapomíná. Málokdo si totiž umí představit, co vše to pro organizátory obnáší, připravit takový podnik. To je tři čtvrtě roku usilovného vyjednávání s různými institucemi, příprava samotné akce a tak dále. A podle mého musí cítit, že mají podporu města. Pokud by ji neměli, nemohli by tady takový závod nikdy pořádat. A kdo se o cyklistiku zajímá, musí uznat, že závod je připravený na vysoké úrovni.

Okolo jižních Čech - etapy závodu

5.9. J. Hradec časovka týmů – městský okruh 2.4 km

6.9. Litschau / Nová Bystřice⋌ 58 km

7.9. Český Krumlov / Kleť časovka jednotlivců 12,4 km

8.9. Třeboň / Protivín 176 km

9.9. České Velenice / J. Hradec 150 km

V Hradci je o cyklistiku obecně zájem, o čemž svědčí vytíženost cyklostezek, městská akce Jindřichohradecký pedál a další.

Jsem přesvědčený, že cyklistika do tohoto regionu patří. Kdysi bývalo módou jezdit jen tak po rovinách či kopečkách, ale dnes se doba zase o něco posunula. Prostředí kolem Hradce je pro cyklistiku velmi vhodné. Poloha města na začátku území České Kanady vytváří jedinečné prostory pro zážitkovou turistiku a cyklistika je její nedílnou součástí.



Vy sám také jezdíte na kole? Máte na to vůbec čas?

Musím se přiznat, že rozhodně nenajedu tolik, kolik bych chtěl, neboť toho času opravdu není moc. Ale jak člověk postupně stárne, tak se ve svých aktivitách přesouvá od běhání spíše k jízdě na kole. Podle mě je to jeden z nejzdravějších sportů. Pokud to jde, tak se snažím kolo nenechat zahálet.

Kam si rád vyrazíte?

Možná vám budu připadat trochu deformovaný, ale když už na kolo sednu, tak se nasměruji tam, kde je nějaký problém, který se ve městě řeší, abych si to okoukl. A pak samozřejmě po cyklostezkách, které z Hradce vedou různými směry a jsou všechny krásné. Právě proto je chceme do budoucna ještě rozšířit, aby nabídka pro naše občany byla daleko větší.