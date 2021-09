Centrem se stal tradičně Jindřichův Hradec, kde se jela úvodní časovka a celý podnik tam skončil dojezdem závěrečné etapy. Peloton však zavítal třeba do Třeboně, Nové Bystřice, Studené, Českých Velenic, Protivína či Kaplice, projel územím České Kandy či Novohradských hor a dalšími místy.

K vidění byly nejen skvělé sportovní výkony. Závod opět zavedl cyklisty do řady jihočeských měst a obcí, tratě lemovala malebná zákoutí a nádherné přírodní scenérie.

Závod Okolo jižních Čech zavedl cyklisty do řady míst regionu. | Foto: Jaroslav Svoboda, Pavel Kopecký

/FOTOGALERIE/ Po dvouleté odmlce se do jihočeského regionu vrátil druhý nejvýznamnější závod v silniční cyklistice v republice Okolo jižních Čech. Osmý ročník mezinárodního etapového klání bylo součástí Světového poháru v kategorii UCI 2.2. A bylo se nač dívat.

