Jindřichohradecko - Kuželkáři z Nové Bystřice se stali vítězi okresního přeboru.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Prager



Okresní přebor družstev v posledních dvou kolech už bude pouze řešit, který tým skončí třetí a šestý. O prvních dvou místech je rozhodnuto, titul získala Jiskra Nová Bystřice C, která si pro jistotu prvenství dojela do Dačic, kde jasným způsobem zdolala tamní Centropen E 6:0 a o 106 kuželek.

Nyní už se může soustředit na kvalifikaci o postup do KP II., jež bude hostit právě kuželna u Dyje v sobotu 22. dubna od 9:45 hod.

Druhou příčku už nikdo nevezme béčku TJ Kunžak. O třetí pozici se ještě poperou Slavonice C s Dačicemi E, přičemž je vzájemný duel čeká až v posledním kole.



18. kolo: Kunžak D – J. Hradec B 1:5 (1552:1588), Chramostová 403 – Dvořák 418. Třeboň – Slavonice D 1:5 (1464:1472), Pouzar 419 – Běhůnek 395. Dačice E – N. Bystřice C 0:6 (1565:1671), Veselý 412 – Tomek 428. Slavonice C – Kunžak B 3:3 (1618:1601), Janák 429 – Hanzalíková 425.

Pořadí:

O 1.-4. místo: 1. N. Bystřice C 31, 2. Kunžak B 25, 3. Dačice E 19, 4. Slavonice C 18.

O 5.-8. místo: 5. J. Hradec B 19, 6. Slavonice D 14, 7. Třeboň 13, 8. Kunžak D 5. (rop)